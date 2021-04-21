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    巴拉圭成功取得印度疫苗 總統阿布鐸：拒絕中國外交勒索

    巴拉圭總統阿布鐸20日在總統府受訪，表示拒絕中國以疫苗威脅外交。（取自巴國總統府推特）

    巴拉圭總統阿布鐸20日在總統府受訪，表示拒絕中國以疫苗威脅外交。（取自巴國總統府推特）

    2021/04/21 09:07

    〔記者呂伊萱／台北報導〕巴拉圭總統阿布鐸（Marito Abdo）4月20日表示，已確認將自印度採購2百萬劑疫苗，另印度贈送第二批10萬劑疫苗將在4月22日自印度運出，其他疫苗也將陸續送達巴拉圭。阿布鐸總統強調，巴拉圭不接受中國用疫苗進行外交勒索。

    紐約時報近日報導稱疫情讓中國找到可乘之機，台灣與南美洲唯一友邦巴拉圭邦交拉警報。外交部對此說明，報導實是在描述先前的狀況，巴拉圭的疫苗危機正在慢慢解除中；我國與巴拉圭邦誼穩固。

    巴拉圭總統阿布鐸20日在總統府受訪表示，巴拉圭已和印度簽署採購2百萬劑疫苗的合約。全世界在購買疫苗時，許多合約載明有關運送和數量的保密條款。巴拉圭得到的訊息是這週四（22日）將有10萬劑疫苗自印度出貨。在疫苗上機前，我們不確認，是基於對印度合作的承諾。

    阿布鐸也提到，Covax機制承諾4月底前再交付另一筆重要項目，經確認，4月26日將再提供巴拉圭13萬4千劑疫苗。阿布鐸對將會收到的疫苗數量表示樂觀，將繼續為全國人民提供疫苗。

    阿布鐸同時強調，巴拉圭樂意從任何地方購買疫苗，「但不會接受任何形式的勒索」。巴拉圭願意與中國的藥廠進行直接且不限制巴拉圭外交關係的溝通。

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