菲國休旅車衝溝渠竟釀13死 車內擠15人嚴重超載

菲律賓卡林加省週日發生嚴重車禍釀13死。（圖翻攝自卡林加省地方政府官網）

2021/04/21 08:16

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓卡林加省週日發生嚴重車禍，一台運動型休旅車意外掉進灌溉溝渠，警方表示這起事件造成13人不幸身亡。

《CNN》報導，這台車嚴重超載，裡面坐了15個人，不幸發生意外後，救援人員趕忙到現場，卻有13人溺水身亡，當時有12名乘客緊急送醫，但到院後仍不治，另外3人送往另一家醫院，有一人死亡，死者之中甚至包括了3到5歲的幼童，讓人相當不捨。當地政府已允諾提供受難者家屬相關補助。

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