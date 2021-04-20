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    中國遊戲代理商大撒幣 出動千台無人機夜空表演

    中國bilibili代理的遊戲《公主連結》簡中版上市一年，為慶祝週年慶，大手筆出動了1500架無人機，於上海夜空進行表演。（圖擷取自微博）

    中國bilibili代理的遊戲《公主連結》簡中版上市一年，為慶祝週年慶，大手筆出動了1500架無人機，於上海夜空進行表演。（圖擷取自微博）

    2021/04/20 20:28

    〔即時新聞／綜合報導〕中國bilibili代理的手遊《公主連結》簡體中文版本月17 日正好上市滿一年，官方為了迎接這個日子，大手筆出動了1500架無人機，於上海夜空進行表演。

    《超異域公主連結 Re：Dive》簡體中文版，在中國上市滿一週年，代理商bilibili 為了給玩家有深刻的印象，同時歡慶一週年，大手筆讓1500架無人機飛上黃浦江，並於東方明珠塔附近上演一場大型夜空表演，遊戲內的角色貪吃佩可、可可蘿、凱留也出現在夜空上，最後則是展示出超大型QR碼，而且還真的能掃！

    整個過程被代理廠商紀錄上傳至中國微博，中國網友紛紛點讚留言「生日快樂」，也引起香港知名企業家斯科特（Jennifer Zhu Scott）關注。

    表演前，工作人員逐一檢查1500架無人機是否正常運作。（圖擷取自微博）

    表演前，工作人員逐一檢查1500架無人機是否正常運作。（圖擷取自微博）

    無人機陸續升上空，宛如大型螢火蟲。（圖擷取自微博）

    無人機陸續升上空，宛如大型螢火蟲。（圖擷取自微博）

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