中國遊戲代理商大撒幣 出動千台無人機夜空表演

中國bilibili代理的遊戲《公主連結》簡中版上市一年，為慶祝週年慶，大手筆出動了1500架無人機，於上海夜空進行表演。（圖擷取自微博）

2021/04/20 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國bilibili代理的手遊《公主連結》簡體中文版本月17 日正好上市滿一年，官方為了迎接這個日子，大手筆出動了1500架無人機，於上海夜空進行表演。

《超異域公主連結 Re：Dive》簡體中文版，在中國上市滿一週年，代理商bilibili 為了給玩家有深刻的印象，同時歡慶一週年，大手筆讓1500架無人機飛上黃浦江，並於東方明珠塔附近上演一場大型夜空表演，遊戲內的角色貪吃佩可、可可蘿、凱留也出現在夜空上，最後則是展示出超大型QR碼，而且還真的能掃！

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整個過程被代理廠商紀錄上傳至中國微博，中國網友紛紛點讚留言「生日快樂」，也引起香港知名企業家斯科特（Jennifer Zhu Scott）關注。

OK all sorts of clever replies and concerns of my last tweet on the drone QR code in sky.



Here is the full drone show for context: Bilibili celebrates 1 year anniversary of PrincessConnect Re:Dive game. You can download the game by scanning the QR code. Have fun. ????????‍♀️ pic.twitter.com/lEEliFdyY2 — Jen Zhu （@jenzhuscott） April 19, 2021

表演前，工作人員逐一檢查1500架無人機是否正常運作。（圖擷取自微博）

無人機陸續升上空，宛如大型螢火蟲。（圖擷取自微博）

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