中國遊戲代理商大撒幣 出動千台無人機夜空表演

2021/04/20 20:28

〔即時新聞/綜合報導〕中國bilibili代理的手遊《公主連結》簡體中文版本月17 日正好上市滿一年,官方為了迎接這個日子,大手筆出動了1500架無人機,於上海夜空進行表演。

《超異域公主連結 Re:Dive》簡體中文版,在中國上市滿一週年,代理商bilibili 為了給玩家有深刻的印象,同時歡慶一週年,大手筆讓1500架無人機飛上黃浦江,並於東方明珠塔附近上演一場大型夜空表演,遊戲內的角色貪吃佩可、可可蘿、凱留也出現在夜空上,最後則是展示出超大型QR碼,而且還真的能掃!

整個過程被代理廠商紀錄上傳至中國微博,中國網友紛紛點讚留言「生日快樂」,也引起香港知名企業家斯科特(Jennifer Zhu Scott)關注。

OK all sorts of clever replies and concerns of my last tweet on the drone QR code in sky.



Here is the full drone show for context: Bilibili celebrates 1 year anniversary of PrincessConnect Re:Dive game. You can download the game by scanning the QR code. Have fun. ????????‍♀️ pic.twitter.com/lEEliFdyY2