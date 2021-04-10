緬甸使用中製無人機監控抗議活動 輔助鎮壓

反對緬甸軍政府的抗議活動前仆後繼，慘遭軍警部隊暴力鎮壓，外界普遍認為軍方背後有中國政府撐腰。（美聯社）

2021/04/10 05:55

〔即時新聞／綜合報導〕自緬甸軍方2月1日發動政變，推翻翁山蘇姬領導的民選政府以來，反對軍政府的抗議活動迄今前仆後繼，慘遭軍警部隊暴力鎮壓，外界普遍認為軍方背後有中國政府撐腰。英國軍事和安全資訊公司「詹氏資訊集團」（Jane's Information Group）8日發表報告，指出緬甸軍方已開始使用中國製無人機監控民間的抗議活動，輔助其鎮壓行動。

這份由詹氏首席無人系統分析師黃加榮（Kelvin Wong）撰寫的報告指出，3月間在社群媒體上流傳的照片顯示，緬甸軍政府已開始使用中國國有企業「中國航天科技集團有限公司」（CASC）研製的「彩虹-3」無人機（CH-3A），監控緬甸中部地區的抗議活動，這種無人機的飛行高度低到足以讓曼德勒居民「看得見、聽得見」。

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根據百度百科，「彩虹-3」是一款由無線電遙控設備或自身程式控制裝置操縱的無人飛行器，無須加油的最遠航程可達2400公里，巡航時間達12小時。「彩虹-3」無人機裝有攝影、照相等裝置，並可掛載80公斤重的空對地飛彈或衛星導引精準炸彈，既可從事偵察監控，也可以對地面上的坦克和防禦工事等移動和固定目標進行精確打擊，號稱是「偵察攻擊一體化系統」。

烏克蘭媒體報導，緬甸是繼奈及利亞與巴基斯坦之後，全球第3個從中國引進「彩虹-3」無人機的國家。詹氏報告研判，中國在2013到2015年間交付約10至12架「彩虹-3」無人機（相當於一個中隊）給緬甸，主要用於蒐集情報、監視和偵察，以支援軍方對少數民族反叛團體的平亂行動。

據俄羅斯媒體報導，緬甸軍方去年便首次使用「彩虹-3」無人機空襲緬甸若開邦的反政府民兵。

黃加榮還指出，部署無人機除了蒐集情報，還可能是一種旨在恐嚇民眾的心理戰策略。據緬甸「政治犯援助協會」（AAPP）統計，截至8日，已有約614人在軍方的暴力鎮壓中喪生。美國、英國等18國駐緬甸大使9日發表聯合聲明，呼籲軍方停止暴力、恢復民主，釋放因政治因素被捕者。軍政府則聲稱，抗議活動已減少，因為渴望和平的民眾開始與軍政府合作。

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