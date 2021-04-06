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    怒批中國作梗阻聯合國介入 緬甸民眾戴「噤聲面具」遊行

    緬甸民眾戴著「反中國噤聲聯合國」面具，進行遊行。（圖擷取自推特帳號sfys000）

    緬甸民眾戴著「反中國噤聲聯合國」面具，進行遊行。（圖擷取自推特帳號sfys000）

    2021/04/06 00:48

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府血腥鎮壓人民，自2月起造成至少564人死亡，遭致多國撻伐，但因中國不支持制裁緬甸軍政府，引發緬甸人民對中國不滿。仰光民眾今天（5日）戴著反對聯合國被中國「噤聲」面具遊行，呼籲國際重視此議題。

    綜合外媒報導，緬甸軍政府鎮壓人民，聯合國緬甸特使柏格納（Christine Schraner Burgener）呼籲聯合國採取行動，但中國駐聯合國代表張軍日前表示，中國不支持制裁緬甸，稱制裁反會激化矛盾、加劇對立。

    對於中國反對制裁緬甸軍隊暴力，緬甸仰光民眾今天戴影射「中國噤聲聯合國」的面具，該面具有一隻紅色五星旗的手掌，遮住戴面具者的嘴部，以此表達對中國的不滿。

    推特照片顯示，緬甸抗議民眾戴此面具，還手比反軍事權威的「三指禮」，推特民眾也表示，戴此面具是為了表達中國在聯合國安全理事會，屢次反對聯合國向緬甸伸出援手。

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