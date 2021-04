怒批中國作梗阻聯合國介入 緬甸民眾戴「噤聲面具」遊行

2021/04/06 00:48

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸軍政府血腥鎮壓人民,自2月起造成至少564人死亡,遭致多國撻伐,但因中國不支持制裁緬甸軍政府,引發緬甸人民對中國不滿。仰光民眾今天(5日)戴著反對聯合國被中國「噤聲」面具遊行,呼籲國際重視此議題。

綜合外媒報導,緬甸軍政府鎮壓人民,聯合國緬甸特使柏格納(Christine Schraner Burgener)呼籲聯合國採取行動,但中國駐聯合國代表張軍日前表示,中國不支持制裁緬甸,稱制裁反會激化矛盾、加劇對立。

對於中國反對制裁緬甸軍隊暴力,緬甸仰光民眾今天戴影射「中國噤聲聯合國」的面具,該面具有一隻紅色五星旗的手掌,遮住戴面具者的嘴部,以此表達對中國的不滿。

推特照片顯示,緬甸抗議民眾戴此面具,還手比反軍事權威的「三指禮」,推特民眾也表示,戴此面具是為了表達中國在聯合國安全理事會,屢次反對聯合國向緬甸伸出援手。

Mask strike to reject military coup. Masks express the condition of UN Security Council with the veto of China for Myanmar. Smart Idea! The law of the Jungle influence all over the world. #WhatsHappeningInMyanmar #April4Coup #InternetShutdown pic.twitter.com/leYCQGtKeW