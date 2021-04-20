打擊「月經貧窮」 愛爾蘭大型超市提供免費生理用品

近年來「月經貧窮」議題掀起熱議，愛爾蘭利多超市宣布將提供免費的生理用品。（路透資料照）

2021/04/20 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕為打擊月經貧窮，愛爾蘭利多超市（Lidl Ireland）宣布將提供女性免費的衛生棉和衛生棉條。

據《愛爾蘭時報》報導，這家大型的零售商週一表示，他們已推出全新計畫，愛爾蘭的女性只要下載應用程式，每個月便能獲得免費的生理用品。

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利多超市指出，4月19日起，女性便可註冊取得生理用品的兌換券，兌換券從5月3日生效，可於愛爾蘭168家利多超市使用。

利多超市也承諾每季捐贈慈善團體生理用品，以確保無家可歸或沒有智慧型手機的人能免費使用。此外，利多超市更與蓋爾女子足球協會（Ladies Gaelic Football Association）合作，向全國各地俱樂部提供生理用品，同時也提供自家員工免費的生理用品。

月經貧窮被定義為「無法負擔安全、衛生的生理用品」，近年來被全球視為嚴重的社會和健康議題。據慈善團體「愛爾蘭研究計畫」（Plan International in Ireland）的研究指出，五成12到19歲的愛爾蘭青少女認為負擔生理用品有困難，一成的青少女表示由於金額太高，她們被迫使用「不適合的生理用品」；此外，6成的青少女認為開口談論月經是很尷尬的事。

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