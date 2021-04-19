南非知名「桌山」爆野火 200年圖書館被毀、居民急撤

南非首都開普敦知名的桌山國家公園18日爆發大火，在強風助長下，火勢已延燒超過24小時。（路透）

2021/04/19 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕南非首都開普敦（Cape Town）知名的桌山國家公園（Table Mountain）18日爆發大火，在強風助長下，火勢不斷蔓延，鄰近的開普敦大學有多棟歷史悠久的建築物被毀，附近大樓社區的居民今（19）日也被迫撤離家園。

綜合外媒報導，從桌山著名景點、東翼的魔鬼峰（Devil's Peak）爆發的火勢不斷延燒，現已蔓延到住宅區，開普頓市政府週一表示，作為預防措施，弗雷德霍克（Vredehoek）郊區高級社區3棟17層大樓的居民正被撤離。

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開普敦消防局在當地時間週日上午9時獲報桌山失火，目前已出動250多名消防員打火、直升機也從附近游泳池和大海撈水灌救，但因濕度低、灌木乾燥，以及風勢助長下，火勢蔓延速度加快，預計需3日才能完全控制火勢。

開普敦大學有多棟歷史性建築物陷入火海，包括有200年歷史、保存重要檔案和書籍的賈格爾圖書館（Jagger Library）。約有4000名學生從校園撤離，大學將暫時關閉至週三。

開普敦市政府表示，目前沒有居民或學生受傷，但至少有一名消防員受傷住院。官員也表示，有一名涉嫌縱火的30多歲男子在週日晚上被捕，有目擊者看到3人在山坡上放火。

從桌山東翼的魔鬼峰爆發的火勢不斷延燒，現已蔓延到住宅區。（路透）

開普敦弗雷德霍克郊區的居民被迫撤離家園。（美聯社）

開普敦大學有200年歷史、保存重要檔案和書籍的賈格爾圖書館陷入火海。（歐新社）

開普敦大學約有4000名學生從校園撤離。（法新社）

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