香港懲教署24人排字「國安」 網友驚見「天滅中共」4字

香港懲教署儀仗隊24人排成「國安」2字以示表忠，香港網友驚見「天滅中共」4字。（圖取自香港高登論壇）

2021/04/18 01:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府15日依《中國國家安全法》首度辦理「全民國家安全教育日」，從警隊到各級學校皆見高調效忠中國的活動，其中，香港懲教署儀仗隊24人排成「國安」2字以示表忠，香港網友卻驚見「天滅中共」4字。

根據《立場新聞》報導，香港各紀律部隊本月15日展開「訓練學校開放日」，同時在操練場示範「中式步操」，香港懲教署出動由24人組成的儀仗隊，排成簡體字「国」、「安」2個字，同時還有官員說明懲教署在《中國國家安全法》中扮演的角色，不過，由於現場觀眾都在平地觀看，還需由司儀講解字型，因此鬧出笑話。

請繼續往下閱讀...

香港懲教署指出，目前正緊鑼密鼓設置「青少年研習所」，對於有「犯罪行為」被關押的青少年，將以國安法課程內容加以「糾正」，此外，還要辦理「一切從歷史出發」教育活動，官方稱將透過「多元化學習」，讓港府監獄中的少年犯更加認識「中國、香港」，藉此「提升國民身分認同」。

香港高登論壇有網友貼出懲教署儀仗隊24人排成的「國安」2字，發現隊伍的排列乍看之下，還可以連成簡體字的「天滅中共」4字，這個發現讓許多相當網友都相當吃驚，紛紛留言指出「香港警察會令中共會滅亡」、「無謂的形式主義，浪費納稅人金錢」、「去新疆再教育」、「反了反了」。

由於現場觀眾都在平地觀看，還需由司儀講解字型，因此鬧出笑話。（圖取自微博）

香港各紀律部隊本月15日展開「訓練學校開放日」，同時在操練場示範「中式步操」，香港懲教署出動由24人組成的儀仗隊，排成簡體字「国」、「安」2個字。（圖取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法