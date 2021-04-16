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    阻美馳援？俄封鎖黑海部份海域半年 禁外國官方船艦通行

    2014年5月俄羅斯軍艦停泊在塞凡堡港。（路透檔案照）

    2014年5月俄羅斯軍艦停泊在塞凡堡港。（路透檔案照）

    2021/04/16 23:59

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭東部情勢緊張之際，俄羅斯媒體16日報導，俄國將封鎖鄰烏克蘭南部的黑海部份海域6個月，限制外國軍方和官方船隻航行。

    俄羅斯在烏克蘭北部、東部邊界和2014年併吞的克里米亞半島集結大軍，本週並在黑海演習。國營俄羅斯新聞社（RIA Novosti）16日引述一份俄國國防部聲明，「自4月24日21:00起到10月31日21:00為止，停止開放外國軍隊和其他政府船艦通過該俄羅斯聯邦領海」。

    這項限航令將影響克里米亞西端、塞凡堡市（Sevastopol）到古爾祖夫（Hurzuf）的南部沿岸，以及分隔俄羅斯與克里米亞半島的克赤海峽。

    歐盟一名高層官員指出，俄方此舉是「在公海採取片面措施」，是「高度令人擔心的發展」，違反海上自由通過常規以及國際法，升高俄烏緊張。

    克赤海峽連結亞速海與黑海，攸關烏克蘭貨品出口，2014年以前烏克蘭一直可自由航行，但是俄國併吞克里米亞後完全落入莫斯科控制。

    俄烏情勢緊張引起美歐政府關切，美國總統拜登日前致電俄羅斯總統普廷，要求俄方克制，也提議兩人在第三國會談。烏克蘭總統澤倫斯16日訪問巴黎，會晤法國總統馬克宏，並與德國總理梅克爾視訊會談，3名領導人對俄國在烏東邊境增兵同表憂慮，敦促莫斯科撤離增派的兵力；澤倫斯基呼籲3國與普廷一起召開四方會談降低危機，並指拜登與普廷雙邊峰會也將有助於化解緊張情勢。

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