美國13歲少年遭警追捕舉手投降 下秒卻慘遭開槍擊斃

2021/04/16 15:31

〔即時新聞/綜合報導〕美國芝加哥一位13歲少年亞當·托萊多(Adam Toledo)因故被警方追捕,後來舉雙手投降,卻仍遭開槍擊斃,儘管有影片為證,開槍警官埃里克·斯蒂爾曼(Eric Stillman)卻指出少年持有槍枝他才開槍,引發爭議。

根據《Block Club Chicago》報導,現年34歲的斯蒂爾曼於3月29日在小村莊裡的巷子追捕13歲少年托萊多,從警方隨身佩帶的攝影機畫面可見,當時斯蒂爾曼對托萊多大喊停下,並追上他,而托萊多則在逃跑過程中將槍扔在路邊,並停在小巷和教堂停車場之間,舉起雙手投降,下秒卻遭近距離射擊身亡。

報導提到,從攝影機畫面可見,托萊多全程並未向警察舉槍,遭到射擊時也應未持有槍枝,不過警察工會主席卡坦扎拉(John Catanzara)表示,當時斯蒂爾曼僅有10分之1秒的時間來評估情況,並在肌肉反應之下做出回應,市長萊特富特(Lori Lightfoot)也表示,對警方來說,每次開槍都會造成極大的創傷,是一件很難也很複雜的事情,其律師格雷斯(Gim and Thompson)則指出,不認為斯蒂爾曼將被指控犯下任何罪狀。

#justiceforadamtoledo #AdamToledo was an unarmed 13 year old hispanic boy who was shot to death by a white police officer named Eric Stillman in Chicago.

I myself am a 13 year old hispanic boy, and this disgusts and saddens me.

A video of his death:https://t.co/jHJtd8kinu pic.twitter.com/82bPpdQnqM