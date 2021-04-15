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    疫情重創觀光 日本傳民宿租給殯葬業擺放遺體 居民反彈無效

    據日本媒體報導，隨著疫情蔓延，有民宿業者直接將空間便宜租給禮儀業者存放屍體，雖然此舉引發鄰居不滿，但因沒有法規限制，當局也無法禁止此事。圖為示意圖，與新聞事件無關。（資料照，彭博）

    據日本媒體報導，隨著疫情蔓延，有民宿業者直接將空間便宜租給禮儀業者存放屍體，雖然此舉引發鄰居不滿，但因沒有法規限制，當局也無法禁止此事。圖為示意圖，與新聞事件無關。（資料照，彭博）

    2021/04/15 12:47

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，各國經濟遭受重擊，旅遊業也受到莫大衝擊，據日本媒體報導，隨著疫情蔓延，停業的民宿或旅館不斷增加，如今更傳出，有業者直接將空間便宜租給禮儀業者存放屍體，雖然此舉引發鄰居不滿，但因沒有法規限制，當局也無法禁止此事。

    綜合媒體報導，武漢肺炎重創各國觀光業，受此影響許多日本民宿也被迫關閉，在京都更首度傳出，關店的數量多於開店的數量，光是從去年4月至今年2月，就有544間旅館關閉，開業的則是僅有333間。

    除了認賠收攤，也有些業者則是選擇將民宿轉為別的用途，像在大阪的住吉區近日就傳出，有業者直接將空間租給禮儀業者擺放遺體。據指附近民眾是在去年底開始發現，某間民宿時常有蓋著白布的遺體進出，在確認狀況後更群起反彈，不過業者聲稱只是在將該處賣出前，暫時提供給禮儀業者使用，而當局也因目前尚無針對這方面的法律，因此無法對業者的做法進行限制。對此民眾則呼籲，一般人對喪葬業有既定的印象，認為政府應盡速制定法規，才能保障消費者權益。

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