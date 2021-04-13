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    愛犬狂吠揭殘忍命案！ 鐵道旁火光竟是一具「男嬰屍體」

    墨西哥日前發生一起驚悚命案，一名飼主散步時因為愛犬吠叫，在鐵道旁發現了一具受虐男嬰的屍體正被火燃燒，示意圖。（路透）

    墨西哥日前發生一起驚悚命案，一名飼主散步時因為愛犬吠叫，在鐵道旁發現了一具受虐男嬰的屍體正被火燃燒，示意圖。（路透）

    2021/04/13 16:41

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥聖瑪格麗塔（Santa Margarita）9日發生一起驚悚的焚嬰事件，居民散步遛狗時，愛犬突然朝特定地方狂吠，飼主向前走才發現鐵軌旁冒出陣陣火光，走近後竟發現有具3個月大的男嬰屍體正被火燃燒，身上遍布傷痕，警方已介入調查。

    綜合外媒報導，聖瑪格麗塔本月9日早上9點左右，當地居民帶自家愛犬出去散步時，經過聖馬戈站（Santa Mago）1號線時，狗狗突然朝特定地方狂吠，飼主順著狗狗吠叫的方向走，發現鐵軌旁冒出陣陣火光。

    報導提到，順著火光向前查看的飼主，被眼前的場景嚇壞，因為映入眼簾的是一具正在焚燒中的男嬰屍體，疑似生前遭受虐待，在未完全焦化的屍體上可見許多傷痕及瘀青，飼主和路過民眾趕緊合力滅火，並通報警方這件驚悚的焚嬰命案。

    報導也說，警方和調查人員表示，遭到焚燒的男嬰大約3個月大，生前有許多遭毆打的受虐痕跡，因為手法太過駭人，當地警方相當重視此案，除了成立專案小組調查，也將男嬰遺體送請法醫化驗，並調閱案發地附近的監視器，務必將殘忍兇手繩之以法。

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