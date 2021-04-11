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    台海爆發戰事風險提高 白宮前官員：最怕誤判和意外

    麥艾文擔憂中國誤判情勢，導致台海爆發軍事衝突。（彭博）

    麥艾文擔憂中國誤判情勢，導致台海爆發軍事衝突。（彭博）

    2021/04/11 20:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美中台三方關係各界關注，前白宮國安會亞洲資深主任國安會亞洲資深主任麥艾文（Evan Medeiros）日前才提報告指美中爆發軍事衝突風險升高，9日接受《自由亞洲電台》（RFA）訪問中直言，最怕就是中國誤判和發生軍事意外，引爆衝突。

    根據《自由亞洲電台》報導，針對外界好奇「美中之間的激烈競爭，有可能演變為軍事衝突嗎？」麥艾文近期撰寫一份題為《東亞大國對抗》（Major Power Rivalry in East Asia）的報告，內容直指美中之間競爭會變得更軍事化，爆發武裝衝突風險增加，而台灣將首當其衝。

    麥艾文向RFA表示，近年地緣政治變化快速，加上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響到各國公衛體系和經濟，大國之間的競爭加劇。更重要的是，「去全球化」的壓力，「保護主義」在各國興起，這使國際體系面臨許多變化，尤其是美中，這些因素對兩國而言，不但是挑戰，也是機會。

    麥艾文認為，美國必須審視中國在台海之間造成的威脅，以及審視台灣面臨到的挑戰確保自身在軍事和外交上做好調整與準備。麥艾文直言，中國對台脅迫越來越張揚，包括頻繁的軍事行動、打壓台灣外交空間等等，麥艾文希望美國能提高自身威懾力並明確回應中國這些對台動作，降低中國侵略台灣的機率。

    麥艾文也希望美台合作建立更強的抵禦能力，不論是在經濟和軍事上，幫助台灣在面對中國威脅時，不像過去那樣脆弱。

    至於如何避免美中在台海爆發軍事衝突？麥艾文認為這需要美中兩國以「明確且坦承」方式展開對話。他擔心，現在美中兩軍都在台海有動作，如果又發生類似2001年的「81192撞機事件」，相信屆時情況會比2001年更不穩定。

    此外他也擔心中國誤判情勢，例如誤解美國和台灣的意志，或是誤以為美國和台灣試圖以某種方式越界等等，都可能會讓衝突發生。

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