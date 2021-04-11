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    先不談再戰2024！川普宴共和黨金主 承諾助光復參眾兩院

    美國前總統川普（見圖）當地時間週六晚間宴請共和黨金主們，承諾會幫助共和黨在2022年拿回參眾議院主導權。（路透）

    美國前總統川普（見圖）當地時間週六晚間宴請共和黨金主們，承諾會幫助共和黨在2022年拿回參眾議院主導權。（路透）

    2021/04/11 18:44

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）當地時間週六（10日）晚間，在自家海湖莊園（Mar-a-Lago Club）作東，宴請共和黨全國委員會（Republican National Committee）募款會的金主們。會上川普喊話稱自己會幫助共和黨在明年的選舉中，贏回參議院及眾議院席次；至於他到底會不會出戰2024？川普並未多加透露。

    根據《路透》報導，川普這次大選輸給拜登後，1月在一片混亂中卸任。這2個半月間，川普自稱都在衡量共和黨2022年國會選舉候選人提出的站台請求，而他則以這些候選人過去四年是否支持他提出的政策，再決定是否要幫對方助選。

    《路透》表示，從他們看到的川普講稿中，可以看出川普試圖將自己塑造成共和黨「造王者」。他在會上也向共和黨金主們聲稱，想和大家談論「關於共和黨的未來」，以及要讓黨籍候選人勝選必須做的事。川普信心十足地表示，他將在2022年幫共和黨奪回參議院及眾議院主導權；還說，接著2024年，共和黨候選人將再度入主白宮。

    至於這位「2024候選人」是不是指他自己，川普並未多說。

    目前已傳出有幾位共和黨人有意爭取2024大選總統黨內提名，包括前副總統彭斯（Mike Pence）、前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），當然還有川普。川普曾強調，美國憲法賦予他尋求下一個4年總統任期的權利，但任何有關他個人計畫的討論，應該等到明年11月的國會選舉過後再說。

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