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    俄羅斯藝術家畫女性陰道遭起訴 下週出庭最重恐被判6年

    俄羅斯女性主義者尤利婭·茨維特科娃（Yulia Tsvetkova）因繪製女性裸體、同志家庭主題插圖，並將其散播於社群媒體，而遭檢方以「散播色情和猥褻物品」起訴。（翻攝自Yulia Tsvetkova VKontakte）

    俄羅斯女性主義者尤利婭·茨維特科娃（Yulia Tsvetkova）因繪製女性裸體、同志家庭主題插圖，並將其散播於社群媒體，而遭檢方以「散播色情和猥褻物品」起訴。（翻攝自Yulia Tsvetkova VKontakte）

    2021/04/10 17:16

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯女性主義者尤利婭·茨維特科娃（Yulia Tsvetkova）因繪製女性裸體、同志家庭主題插圖，並將其散播於社群媒體，而遭檢方以「散播色情和猥褻物品」起訴，尤利婭12日將於青年城出庭，最重可能面臨6年徒刑。

    綜合媒體報導，尤利婭是一名女性主義者、藝術家，長期支持LGBTQ族群。她在網路上經營一個名為「陰道的獨白」社群媒體社團，上傳許多可愛風格的陰道和女性裸體繪畫，盼女性可重視、擁抱自己身體的美好，不受父系框架侷限。尤利婭那句「我的身體不是猥褻物品」曾轟動俄國社群媒體，引起大批網友討論。

    除了繪製女性主題插圖外，尤利婭也因繪製、上傳同志主體圖畫「家庭就是愛的所在」而違反《反同志宣傳法》，被罰款7萬5000盧布（約新台幣3萬1500元），此畫描繪兩對帶孩子的同性伴侶。

    尤利婭的遭遇引發許多俄羅斯明星和人權組織的同情。針對尤利婭12日即將出庭，國際特赦組織莫斯科分部特別發表聲明，呼籲俄羅斯當局撤銷這些荒謬指控，也盼官方保證尤利婭獲得公開聽證會的權利；此外，他們也強調官方應停止迫害女權主義者、LGBTQ族群和其他激進分子，同時確保所有人的藝術自由。

    尤利婭以可愛風格繪製的女性裸體插圖。（翻攝自snapsi_ff IG）

    尤利婭以可愛風格繪製的女性裸體插圖。（翻攝自snapsi_ff IG）

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