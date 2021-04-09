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    全日空強化電商 「飛機操縱桿、儀表板」擬上架

    日本「全日空集團」（ANA）為提高航空業以外的收益，將加強電商業務。除了去年12月銷量非常好的飛機餐，還考慮推出飛機操縱桿等商品。（路透）

    日本「全日空集團」（ANA）為提高航空業以外的收益，將加強電商業務。除了去年12月銷量非常好的飛機餐，還考慮推出飛機操縱桿等商品。（路透）

    2021/04/09 22:40

    〔即時新聞／綜合報導〕日本「全日空集團」（ANA）為提高航空業以外的收益，將加強電商業務，除了去年12月銷量非常好的飛機餐之外，還考慮推出飛機操縱桿等機上稀有商品，預計包括電商在內的銷售額，在2025年時可以翻倍。

    共同社報導，ANA集團的購物網站「A-style」今後考慮推出設置在駕駛座的「推力桿」、「操縱桿」和「儀表板」等，不過這類「機體再生商品」庫存數量有限，因此可能採用抽籤形式販賣。

    據報導，ANA曾上架客艙空服員提供餐點和飲料時使用的「機內餐車」，售價約12萬日元（約新台幣3萬元），幾天後便銷售一空；過去也曾銷售要價60萬日元（約新台幣1500元）以上的大型客機「波音747」客艙座椅。

    至於飛機餐方面，據了解，ANA推出國際航班上供應的兩款新品套餐，同樣也是迅速售完，目前正加大其產量，並添加國際和國內部分航班提供的蔬菜湯，進一步擴增商品種類。

    此外，ANA也將以自家航空的「里程數」，與其電商、保險、不動產等航空以外的相關業務協作，增加消費者對集團服務的使用；ANA力拚將銷售額從2019年度的2000億日元（約新台幣518億元），在2025年提高至4000億日元（約新台幣103億元）。

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