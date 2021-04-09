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    H&M配合中國改地圖遭抵制 越南喊話促企業守法

    H&M因配合中國修改「問題中國地圖」遭越南網友抵制。越南外交部發言人黎氏秋姮8日表示，越方要求「各企業尊重越南對南海相關海域的權利，包括主權與管轄權，並嚴格落實越南法律規定」。（中央社）

    H&M因配合中國修改「問題中國地圖」遭越南網友抵制。越南外交部發言人黎氏秋姮8日表示，越方要求「各企業尊重越南對南海相關海域的權利，包括主權與管轄權，並嚴格落實越南法律規定」。（中央社）

    2021/04/09 12:42

    〔中央社〕越南網友不滿H&M配合中國修改「問題中國地圖」，在網路發起抵制後，越南當局8日要求「各企業尊重越南對南海相關海域的權利，包括主權與管轄權，並嚴格落實越南法律規定」。

    越南外交部8日舉行例行記者會，中央社記者詢問，越方如何看待H&M配合中國修改地圖引發越南網友抵制購買這件事，越方是否有針對H&M採取行動，或要求H&M提出具體說明。

    越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）表示，越方很關心這件事，「我們要求各業者尊重越南對黃沙（西沙）和長沙（南沙）群島的主權以及對東海（南海）相關海域的相關權利，包括主權、主權權利和管轄權」。

    她並呼籲，在越南經營的業者要尊重且嚴格落實越南法律規定。

    這起事件起因於有中國網友檢舉H&M官網（hm.com）出現「問題中國地圖」，H&M立刻配合中國官方修改。儘管目前仍不知道「問題中國地圖」有什麼問題，但事件挑起中共與越南在南海議題上的敏感神經，越南網友隨後發起拒買。

    H&M河內阮志清路（Nguyen Chi Thanh）門市的臉書（Facebook）專頁在2日事發後被越南網友「怒爆」。該專頁在目前僅5000多名粉絲的情況下，多篇文章卻湧入成千上萬人按「怒」，並在留言處貼上越南地圖與國歌。

    仔細查看越南網友留言時貼上的越南地圖，上面寫著「黃沙群島與長沙群島屬於越南」，越南網友並於另一張將南海劃為中國領土且寫著「中國一點都不能少」的地圖上打一個大叉。

    H&M在越南目前共有12家門市，其中5家位於河內。記者8日實際走訪河內2家H&M門市，在店內選購的客人僅個位數，店員對此低調不願多做表示，而一旁商家觀察，自網友發起抵制後，H&M生意的確受影響。

    河內市民阿霖表示，過去買了很多H&M的產品，但事情發生後他不會再購買。他說，如果一個品牌引起消費者的不滿，許多人將會做出一樣選擇，「因為我感覺越南人民沒有受到尊重。」

    阿霖認為，H&M日前先是與中國在「新疆棉」問題上起爭議，之後H&M又想討好中國而配合修改地圖。一個國際品牌應該專心促進經營和商業活動，而不是去做有關政治的事情。

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