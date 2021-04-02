抵制H＆M等品牌根本是中國官方寫下的「劇本」！外媒曝內幕

新疆棉事件延燒，除了服飾品牌H&M外，包括Nike、愛迪達等知名品牌通通遭波及。（路透）

2021/04/02 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕新疆棉事件延燒，除了服飾品牌H&M外，包括Nike、愛迪達等知名品牌通通遭波及。對此，外媒引述專門研究中國假訊息機構的資訊，發現近日中國多起抵制國外品牌行為，與中國官方有關。

《華爾街日報》報導，根據總部位於台北、研究網絡上中國官方虛假信息的非營利組織「Doublethink Lab」分析，近日的抵制事件，先從發表不使用新疆棉的H&M開始，後延燒到Nike、愛迪達、LV等品牌，而中國抵制H&M，始於微博3月23日的一篇網民發表的文章，該文章發布後，隔天北京就透過國營媒體，外圍社群媒體加以渲染，推波助瀾。

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報導指出，北京這次的操作，是吸取了「壓制香港示威事件」中獲得的經驗。一名參與相關會議的消息人士透露，中國外交部與宣傳部在2月開會，討論必須在新疆維族議題上強勢回擊，在場討論出的第一種辦法，為北京對於一切新疆假新聞或陳述予以駁斥；另外有專家學者及政治顧問提出，當外國企業就新疆發表「不當言論」時，中國應合理回應並提出證據，但此反擊因出自民間而非政府。

報導指，中國近期抵制風波，似乎是按照第二套劇本行事。

對於歐美國家批評北京壓迫新疆維族人，中國矢口否認，並頻繁在推特、臉書大外宣，聲稱治疆政策有利當地發展。但儘管如此，歐美國家仍在積極嘗試懲罰中國作為。歐盟在3月就已侵犯維族人為由而制裁中國官員，美國、英國等國也隨後跟進。

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