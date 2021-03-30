小粉紅只用嘴巴抵制？ 中國H&M「全場3折」被搶購一空

一名擁有400萬粉絲的微博主發文指稱，中國小粉紅「口嫌體正直」，發現H&M祭出「全場3折」活動後，蜂湧進入商店，把各式商品搶購一空。（圖擷取自微博）

2021/03/30 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕H&M去年發出聲明拒用新疆棉，引發中國網民出現獵巫行動，紛紛點名相關品牌揚言抵制，但一名擁有400萬粉絲的微博主發文說，中國小粉紅「口嫌體正直」，發現H&M在27日祭出「全場3折」活動後蜂湧進入商店搶購，商品被搶購一空。

這名擁有407萬粉絲的微博主「黑白剧本」27日發文說，「H&M被一搶而空，在商場裡看到了壯觀的一幕，真的讓我沒想到，大促銷的威力這麼大，本來空店2、3天的H&M，就這一下促銷，店裡的衣服都被搶空了。」

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「黑白剧本」接著說，前幾天上班途經H&M商場，看到裡面空無一人，讓他深感欣慰，「沒想到今天我跟朋友去商場吃飯，被H&M的景象驚呆了。貨架上的衣服空了大半，試衣間裡全是人，更別提結帳的地方了」，他詢問店員才知道，原來店內全場衣服3折，平均每件大概人民幣5、60元（約新台幣200多元）。

「黑白剧本」笑說，「我一聽這個價格本來也想去買兩件，但去挑衣服時貨架全空了，走出商場時我就在想，為了省點錢去H&M買兩件衣服，這個行為...究竟有沒有錯？」該文被轉至PTT引發台灣網友熱議，紛紛笑說，「網路抵制跟現實總是差很多」、「身體還是比較誠實，抵制擺一邊」、「總覺得這個劇情眼熟」。

但事後該文遭到刪除，連「黑白剧本」的微博帳號也消失不見，沒多久微博上就流傳「黑白剧本」道歉的文章，內容指稱「我錯了，本人沒有確認消息來源和真偽就發了如圖消息，因此造成不良影響，再次向微博網友道歉，對不起。」此文也讓PTT網友直呼，「人家已經被摸頭了，扣連啊（可憐啊）」。

這名擁有407萬粉絲的微博主「黑白剧本」27日發文提到，「H&M被一搶而空，在商場裡看到了壯觀的一幕，真的讓我沒想到，大促銷的威力這麼大，本來空店2、3天的H&M，就這一下促銷，店裡的衣服都被搶空了。」（圖擷取自微博）

事後該文遭到刪除，連「黑白剧本」的微博帳號也消失不見，沒多久微博上就流傳「黑白剧本」道歉的文章。（圖擷取自微博）

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