為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    全球最年輕富豪年僅18歲 身價高達938億！

    德國18歲青年萊曼，因為繼承了父親在德國最大藥妝連鎖店Dm-drogerie markt一半的股份，一躍成為全球最年輕的富豪。（彭博）

    德國18歲青年萊曼，因為繼承了父親在德國最大藥妝連鎖店Dm-drogerie markt一半的股份，一躍成為全球最年輕的富豪。（彭博）

    2021/04/08 21:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國商業雜誌《富比士》日前公布2021年全球富豪排行榜，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）以身價1770億美元（約新台幣5兆329億元）蟬聯4年全球首富。至於全世界最年輕的富豪，竟是一名年僅18歲、沒沒無聞的德國青年，引發熱議。

    根據《商業內幕》（Business Insider）報導，來自德國的萊曼（Kevin David Lehmann），今年僅有18歲，但身價卻高達33億美元（約新台幣938億元），世界富豪排名925名，是全球最年輕的富豪。

    報導指出，萊曼的父親根瑟（Guenther Lehmann）擁有德國最大藥妝連鎖店「Dm-drogerie markt」一半的股份，Dm-drogerie markt在1973年成立，根瑟1974年就開始投資，發展成現在德國規模最大的連鎖藥妝企業，光是在德國境內就有2000多家分店，每年營業額達120億美元（約3414億台幣）。在萊曼年滿18歲以後就繼承了父親在Dm-drogerie markt持有的50%股票。

    但報導也表示，這對父子一直以來都相當低調，並沒有積極參與Dm-drogerie markt的經營，因此外界對他們所知甚少。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    富比士全球富豪榜：貝佐斯蟬聯4年冠軍、台灣15人上榜
    2021/04/06 20:13

    富比士全球富豪榜：貝佐斯蟬聯4年冠軍、台灣15人上榜
    一則貼文入袋3000萬 22歲辣媽「白手起家」超吸金
    2020/04/11 00:06

    一則貼文入袋3000萬 22歲辣媽「白手起家」超吸金

    台股漲勢冠全球 冠軍基金出爐
    富比士2020全球富豪榜出爐 貝佐斯連3年奪冠
    2020/04/08 10:10

    富比士2020全球富豪榜出爐 貝佐斯連3年奪冠
    梅西大破大立！擠下「炫富拳王」成收入最高運動員
    2019/06/12 14:22

    梅西大破大立！擠下「炫富拳王」成收入最高運動員
    國際今日熱門
    新聞360》港開庭大審反送中 祭「三戰手法」斷民主生路
    2021/04/08 11:00

    新聞360》港開庭大審反送中 祭「三戰手法」斷民主生路 影片

    新聞360》抵制北京冬奧？日韓歐洲陷兩難有隱情
    2021/04/08 17:00

    新聞360》抵制北京冬奧？日韓歐洲陷兩難有隱情 影片

    病毒已有92變種！巴西總統堅持不封鎖 專家：全球陷入危機
    2021/04/07 23:23

    病毒已有92變種！巴西總統堅持不封鎖 專家：全球陷入危機

    牽涉伊朗貨船遇襲？ 以色列國防部長：有需要就會行動
    2021/04/07 23:17

    牽涉伊朗貨船遇襲？ 以色列國防部長：有需要就會行動

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播