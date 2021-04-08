全球最年輕富豪年僅18歲 身價高達938億！

德國18歲青年萊曼，因為繼承了父親在德國最大藥妝連鎖店Dm-drogerie markt一半的股份，一躍成為全球最年輕的富豪。（彭博）

2021/04/08 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國商業雜誌《富比士》日前公布2021年全球富豪排行榜，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）以身價1770億美元（約新台幣5兆329億元）蟬聯4年全球首富。至於全世界最年輕的富豪，竟是一名年僅18歲、沒沒無聞的德國青年，引發熱議。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，來自德國的萊曼（Kevin David Lehmann），今年僅有18歲，但身價卻高達33億美元（約新台幣938億元），世界富豪排名925名，是全球最年輕的富豪。

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報導指出，萊曼的父親根瑟（Guenther Lehmann）擁有德國最大藥妝連鎖店「Dm-drogerie markt」一半的股份，Dm-drogerie markt在1973年成立，根瑟1974年就開始投資，發展成現在德國規模最大的連鎖藥妝企業，光是在德國境內就有2000多家分店，每年營業額達120億美元（約3414億台幣）。在萊曼年滿18歲以後就繼承了父親在Dm-drogerie markt持有的50%股票。

但報導也表示，這對父子一直以來都相當低調，並沒有積極參與Dm-drogerie markt的經營，因此外界對他們所知甚少。

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