金屬樂團發單曲做公益 主唱竟是喵星人

魯普為貓特拉樂團的主唱，魯普的飼主安娜表示，樂團發的首張單曲所得將全數捐給流浪貓機構。（圖擷取自catteranyc ig）

2021/04/08 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國一支金屬樂團於近日發布首張單曲，乍聽之下也許平凡，但事實上，這支樂隊的團員其實都是貓咪。這支名叫「貓特拉 」（Cattera）的金屬樂團引起網友關注，而貓主唱「魯普」曾經是隻流浪貓；魯普的飼主指出，單曲收入將全數捐給流浪貓咪慈善機構，盼藉此為相關慈善機構貢獻一份心力。

綜合外媒報導，貓特拉的主唱貓名叫魯普，牠曾是一隻無人疼愛的流浪貓，待過流浪貓咪收容機構，後來被唱片公司經理安娜收養；慧眼識「貓」的安娜一眼就看出了魯普的音樂潛能，「魯普踏進公寓的那一刻，我就注意到牠的明星特質，牠的喵聲極富情緒，很適合成為貓咪金屬樂團的主唱。」

請繼續往下閱讀...

安娜於是著手籌組了貓特拉，並在日前發行單曲「野獸的飢餓」；這支單曲以震耳欲聾的金屬吉他為主旋律，中間穿插貓叫聲，聽起來相當新奇。安娜指出，單曲所得將全數捐贈至紐約布魯克林專門援助流浪貓的非營利機構。

該單曲目前已在網路串流平台上架，也引起網友支持；據貓特拉IG公布數據，截至4日，單曲已累積4157次點閱率，賺了782美元（合約2萬2228元新台幣），而貓特拉的下一個目標則是1萬次點閱。目前單曲製作花絮已在YouTube上釋出，有興趣的朋友可藉此一窺單曲背後的小故事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法