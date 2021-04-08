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    遭通緝流亡海外！羅冠聰取得難民資格 獲英國庇護

    2020年８月，羅冠聰在羅馬抗議中國外交部長王毅訪問義大利。（美聯社檔案照）

    2020年８月，羅冠聰在羅馬抗議中國外交部長王毅訪問義大利。（美聯社檔案照）

    2021/04/08 05:57

    〔即時新聞／綜合報導〕流亡英國的前香港立法會議員、本土派政黨「香港眾志」創黨主席羅冠聰，7日透過「臉書」表示，經過4個月申請，已獲英國內政部承認為難民，可在規定時間內於英國居留。他希望自己的案例能夠讓英國內政部等相關部門，更了解香港複雜的政治局勢，並儘量給予申請難民身份的港人一定酌情權，「在不損害難民申請的門檻準則時，確保受逼害的抗爭者能夠逗留在安全的地方。」

    羅冠聰表示，自己提出申請約4個月，多次與難民審核機關會面、會談，「基於我面對過的政治案件、中共在國安法下的通緝，諸多證據顯示我是因政治迫害而被迫離開家園，且在可見將來無法回國。」終於接獲英國內政部通知，「根據1951日內瓦公約下對於難民地位的定義，你已被視為難民以及按照移民法下獲批庇護。你獲得於規定時間內逗留英國的許可。」

    羅冠聰2016年當選香港立法會議員，以23歲之齡成為香港有史以來最年輕的立法會議員，但後來因為宣誓風波被取消議員資格，與梁頌恆、游蕙禎、姚松炎及劉小麗等人淪為立法會史上任期最短的議員（12天）。2020年「香港國安法」生效前夕，羅冠聰宣布退出香港眾志並流亡海外，遭香港警方依國安法涉嫌煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪名通緝。

    羅冠聰坦承，自己的情況並不代表大多數申請難民資格的港人所面對的處境，「他們的個案不一定獲媒體關注從而有新聞佐證，也可能會因案件內容涉及武力衝突而被質疑，或者是因戰友被捕而產生恐懼並離開香港卻沒有具體證據。這些朋友在面對難民審批時未必能立即給予充足證據，在等待面試和結果時伴隨對未來的迷茫和焦慮。」許多流亡抗爭者所面對的困難，其實並非一句「申請難民」就可以解決。

    上月，羅冠聰等8名流亡海外的香港抗爭人士發起「2021香港約章」，期盼團結海外港人凝聚「國際戰線」力量，為日後抗爭做好準備，並要求中國政府結束一黨專政、停止軍事恫嚇台灣，同時希望聯繫世界各地的民主和自由抗爭者，呼籲國際社會對抗中國威權擴張。

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