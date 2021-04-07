「我們是前線人員！」 巴西性工作者要求優先接種疫苗

巴西大礦州首府美景市的性工作者5日上街抗議，要求優先接種武肺疫苗。（法新社）

2021/04/07 17:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，6日再遽增4000人死亡。疫情正壓垮巴西的醫療體系，而疫苗接種的進度依舊緩慢。巴西東南部大礦州（Minas Gerais）首府美景市（Belo Horizonte）的性工作者

宣布者罷工一星期，並上街抗議，他們要求政府把性工作者列為前線人員，並讓他們優先接種武肺疫苗。

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據《法新社》7日報導，美景市數千名性工作者通常是租下飯店房間接客，但疫情肆虐，該特市的飯店生意慘淡，被迫關門大吉，性工作者接不到生意，難以維持生計，被迫站在路邊拉客。

大礦州性工作者協會主席維艾拉（Cida Vieira）說，「我們是促進經濟發展的前線人員，卻面臨感染疫風險。因此我們必須接受接種疫苗。」

維艾拉5日率領一群姐妹上街抗議，希望政府聽到他們的心聲。其中一名性工作者科絲塔（ Lucimara Costa）說：「我們面對各行各業的人，生命受到威脅，應被列入優先接種對象。」

巴西政府讓醫護人員、教師、高齡人士、原住民和那些有健康問題者，優先接種疫苗，目標是在2021年上半年，讓以上群體的7700萬人接種疫苗。

不過，專家警告由於疫苗供應不足，優先接種疫苗的上述群體，或許在今年9月才能全部完成接種疫苗。

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