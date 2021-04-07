美國宣布與他國分享疫苗 胡錫進酸：搞美版一帶一路

美國宣布將提供疫苗給其他國家，胡錫進稱美國也在搞「一帶一路」。（翻攝自胡錫進微博）

2021/04/07 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國務卿布林肯（Anthony Blinkon）當地時間週一（5日）宣布，美國要提供疫苗給其他國家，而且不會拿來當作政治利益交換。對此，中共喉舌《環球時報》總編輯胡錫進6日晚間說，美國正在「搞類似一帶一路的計畫」，還說「美國做好事都要中國『逼』。」

據《CNN》報導，全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情依舊嚴重，擴大疫苗施打率成為唯一解方，現時供不應求的疫苗也成了部分掌握資源大國的戰略、外交籌碼，例如中國的「疫苗外交」。布林肯週一宣布，只要美國國內的疫苗供應穩定，就會把疫苗運送給其他國家，「這攸關人命，我們會以尊敬的態度善待夥伴。」

請繼續往下閱讀...

而胡錫進6日晚間在微博發文說，美國為了與中國疫苗外交競爭，終於也要向世界其他國家援助疫苗了，「美國正在向盟友提議搞一個類似『一帶一路』的基礎設施建設計劃，同樣是為了『制衡中國』。幾年前，美國突然想起了幾乎已被遺忘的非洲，原因也是中國在非洲的合作取得令西方矚目的進展，非洲成為美歐再不敢輕視的『香餑餑』（比喻極搶手的東西）。」

另外，美國總統拜登3月底發布為期8年、規模超過2兆美元（約新台幣57兆元）的「大基建計畫」，胡錫進也稱此舉是為「贏中國」。

胡錫進嘲諷，「太逗了，美國要在這個世界上做好事、包括在國內做好事，看來都需要中國來『逼』。之前他們只會對外『輸出民主』和製造混亂，現在終於要從他們一直批判的中國這裡『學點好』了。難怪有歷史學家說，世界的融合與進步有時是通過對抗的方式實現的。」

胡錫進最後說，「不過美國一定會繼續嘴硬、罵中國的。我們可能永遠不會從華盛頓聽到『學習中國』的說法，而只會聽到『對抗』、『制衡』、『競爭』。沒關係，我們該學美國的地方，可以繼續大大方方地學，無需用『師夷長技以製夷』來自我解釋。」

儘管胡錫進說得開心，底下還是有不少中國網友潑冷水，反酸「老胡阿，若論嘴上功夫，美國差遠了，美國現在還老實承認自己會犯錯呢，它還沒達到永遠不犯錯，即使犯錯也不承認錯誤的神狀態」、「厲害了我的國。太自豪了，美國都各個方面抄襲我們。那可不可以網上不要刪帖封號，讓老百姓暢所欲言」、「胡公公，別急啊，試問天下誰能抄作業抄贏騰訊的？」、「記住！永遠是別人的錯，我們永遠沒有錯誤！美國國務卿說準備徹底查病毒來源了，我們也應該來了徹底查查嘛？現在光說打疫苗！」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法