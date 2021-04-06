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    兩大軍種抗中！ 美軍事網站︰海岸防衛隊聯手陸戰隊對付海上民兵

    美國海岸防衛隊傳奇級國安巡防艦七號艦金博爾號（USCGC Kimball WMSL-756）。（取自美國海岸防衛隊官網）

    美國海岸防衛隊傳奇級國安巡防艦七號艦金博爾號（USCGC Kimball WMSL-756）。（取自美國海岸防衛隊官網）

    2021/04/06 17:33

    〔編譯陳成良／綜合報導在〕南海緊張局勢因牛軛礁（Whitsun Reef）風波而升高，以及中國船隻一再入侵釣魚台海域之際，據軍事網站《military.com》5日報導，美軍兩大軍種––海岸防衛隊（USCG）與陸戰隊，將聯手反制中國海上威脅。中國官媒《環球網》引述相關報導時，提醒中國方面需多加警惕。

    報導中稱，號稱美軍第五軍種的USCG，正從珍珠港抽調5艘執法船前往西太平洋地區等更廣闊海域，試圖與美軍陸戰隊攜手對抗「在該海域日益活躍的中國海警船和民兵武裝」。

    報導稱，USCG抽調的這5艘執法船中包括2艘最先進的「傳奇級」（Legend-class）國安巡防艦，其排水量為4500噸，最高航速28節，搭載的許多武器裝備與美國海軍相同，包括57釐米主炮、「密集陣」近程防禦系統和多種雷達與電子戰系統。同時，美國駐關島的海岸巡防隊也正在更換主力執法船。

    報導提到，USCG此舉意圖打擊非法捕魚，「中國擁有全球最大的遠洋捕魚船隊」。而更重要的一點是，「中國正透過海上民兵武裝展開侵略行動」。

    USCG和陸戰隊軍官聯合在去年11月的布魯金斯學會發表文章提出一個方案：當中國與某個鄰國因專屬經濟區糾紛發生武裝衝突時，USCG和美國海軍及陸戰隊可以緊密合作。

    在這種情況下，USCG和「中國的鄰國」達成協議，在其專屬經濟區聯合執法；陸戰隊則部署到臨近島嶼，當中國的「捕魚船隊」出現時，為美國海軍的反艦飛彈提供掩護。

    該文章稱，與美軍陸戰隊試圖自行處理中國捕魚船隊相比，搭載美軍陸戰隊的USCG國安巡防艦船「可以提供靈活選擇」。USCG與陸戰隊合作，美軍作戰指揮官將獲得一個「全新的工具箱。」

    中國1月通過海警法，2月1日開始實施，准許海警船對外國船隻開火。海警法推出後，中國海警船隻多次駛入與日本存在主權爭議的釣魚台（日本稱尖閣諸島）海域附近，東海形勢逐漸緊張。

    此外，200多艘中國船隻從3月間開始在菲律賓外海的牛軛礁附近停泊，引發馬尼拉和北京之間外交口水戰，菲律賓國防部長羅倫沙納4日指控中國打算在南海占領更多「重要據點」。

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