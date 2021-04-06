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    北京假訊息戰強攻美國種族歧視 美智庫：轉移新疆人權問題

    美國智庫最近的一項研究指出，中國正在效仿俄羅斯的做法進行訊息戰。圖為俄羅斯總統普廷和中國國家主席習近平。（路透資料照）

    美國智庫最近的一項研究指出，中國正在效仿俄羅斯的做法進行訊息戰。圖為俄羅斯總統普廷和中國國家主席習近平。（路透資料照）

    2021/04/06 11:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫最近的一項研究指出，中國正在效仿俄羅斯的做法進行訊息戰，極力凸顯美國的錯誤，把焦點放在美國和西歐的種族歧視和收入不平等的問題上，轉移人們對北京侵犯人權的關注。

    《美國之音》報導，美國智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）的《中國的假訊息戰略》（China's disinformation Strategy）研究顯示，中國的假消息正變得越來越老練，利用警察對非裔美國人實施暴力後發生的民間動亂，反擊批評香港警察對支持民主的抗議者濫用權力的聲音。

    研究表示，這就像克里姆林宮和俄羅斯的國有媒體一樣，中國的宣傳人員正在把關注的焦點放在美國和西歐的種族不公和收入不平等的問題上，轉移人們對北京自身存在的侵犯人權的關注，包括關押超過100萬的穆斯林維吾爾族人的問題。

    民主與人權研究機構自由之家研究中國及香港事務的主管庫克（Sarah Cook）表示，北京方面的假消息手法正在趨於老練圓熟，並變得更加複雜精細。庫克說，最近的研究表明，大量人力和財力被投入到假消息努力中，其整體的複雜性和影響都有所增加，官方帳戶和假帳號之間的連繫更加明顯，這使得中國政府更難以合理地推諉責任。

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