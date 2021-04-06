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    中國藉西方社群散播假消息 澳智庫：民主國家應向台灣取經

    澳洲戰略政策研究所研究顯示，中國正利用西方社群媒體進行大外宣，資深研究員瓦力斯認為，民主國家應透過台灣等國的經驗來強化應對機制。（路透）

    澳洲戰略政策研究所研究顯示，中國正利用西方社群媒體進行大外宣，資深研究員瓦力斯認為，民主國家應透過台灣等國的經驗來強化應對機制。（路透）

    2021/04/06 07:35

    〔即時新聞／綜合報導〕新疆人權議題近期備受國際關注，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）最新研究顯示，中國正利用西方國家的社群媒體進行大外宣，負責該項研究的資深研究員瓦力斯（Jacob Wallis）認為，民主國家應透過台灣等國的經驗來強化相關應對機制。

    根據《德國之聲》報導，瓦力斯表示，澳洲戰略政策研究所自2018年起觀察到中國外交官及中國官媒的帳號在美國社交平台上激增，中國希望藉此擴散對中國有利的續事與議題，並且嘗試透過其他的媒介來介入與新疆相關的國際政治討論，例如部分非主流媒體以及YouTube

    瓦力斯指出，由極權國家發動的假訊息戰對民主國家來說是一大挑戰，因為極權政府會運用民主國家的開放性來散播假訊息，民主國家應該向台灣這些長年對抗中國假訊息戰的國家取經。瓦力斯提到，面對假訊息，台灣做了很多工作來強化公民社會，讓台灣社會對假訊息產升抵抗力，這些準備工作也讓民主國家在假訊息的威脅下能持續運作，同時有能力來修復被假訊息影響的環境。

    瓦利斯認為，社群媒體業者在第一線接受假訊息所帶來的衝擊，因此必須對惡意訊息進行檢測及規範，民主國家在政府丶民間社會和業者之間，應該建立一種協調且一致的合作結構，協助民主國家建立防禦假訊息的能力，這方面在各個民主國家還有很多工作要作。

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