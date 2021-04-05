捅死母女3人！伴屍3天稱「喝了3天酒」
〔即時新聞／綜合報導〕南韓警方今（5）日公布了一名謀殺犯的個人資料及照片，指男性犯人在首爾的一間公寓中謀殺了包含前女友在內的母女3人。該案發生於3月，因案件過於驚悚受到社會高度關注，目前消息指出，該男在犯案後停留做案現場，伴屍長達3天，期間還正常飲食甚至喝酒。
根據《朝鮮日報》 報導，嫌犯為現年25歲的金泰賢（音譯，김태현），和網路遊戲中認識的25歲死者交往一段時間後，女方要求分手。後來金男長期跟蹤死者，於3月23日下午5時30分左右謊稱是送包裹快遞司機，闖入屋內後先殺害前女友獨自在家的姊姊，5小時後殺害返家的母親，又過了1小時殺害了前女友。據報導，他在犯案後伴屍3天，期間甚至在犯案現場喝酒。
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首爾警察局於南韓時間下午3點，舉行了由7名成員組成的委員會，揭露金泰賢的姓名和年齡等個人資料。該委員會指出：「在觀察法醫鑑定結果時發現，金男事先為犯罪準備必要的物品，有足夠的證據證明他精心策劃了犯罪活動，連續殺死3名受害者。」
他補充說：「我們考慮到這是一個強烈的公共利益問題，決定公開個人資訊。」因為該案過於殘酷導致人心惶惶，上個月29日有民眾上青瓦台請願網站要求公開嫌犯個資及長相，在兩日內達20萬人同意。
犯下謀殺罪後，金男伴母女3人屍3天，在屍體旁飲食和飲酒，聲稱伴屍是為了不破壞現場，以求不被發現犯行。報導指出，他過去曾犯下其他罪行。