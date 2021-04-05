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    捅死母女3人！伴屍3天稱「喝了3天酒」

    南韓首爾警察廳今日公開謀殺母女三人後伴屍三天的嫌犯金泰賢長相及個人資料。（圖擷取自首爾警察廳）

    南韓首爾警察廳今日公開謀殺母女三人後伴屍三天的嫌犯金泰賢長相及個人資料。（圖擷取自首爾警察廳）

    2021/04/05 20:40

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓警方今（5）日公布了一名謀殺犯的個人資料及照片，指男性犯人在首爾的一間公寓中謀殺了包含前女友在內的母女3人。該案發生於3月，因案件過於驚悚受到社會高度關注，目前消息指出，該男在犯案後停留做案現場，伴屍長達3天，期間還正常飲食甚至喝酒。

    根據《朝鮮日報》 報導，嫌犯為現年25歲的金泰賢（音譯，김태현），和網路遊戲中認識的25歲死者交往一段時間後，女方要求分手。後來金男長期跟蹤死者，於3月23日下午5時30分左右謊稱是送包裹快遞司機，闖入屋內後先殺害前女友獨自在家的姊姊，5小時後殺害返家的母親，又過了1小時殺害了前女友。據報導，他在犯案後伴屍3天，期間甚至在犯案現場喝酒。

    首爾警察局於南韓時間下午3點，舉行了由7名成員組成的委員會，揭露金泰賢的姓名和年齡等個人資料。該委員會指出：「在觀察法醫鑑定結果時發現，金男事先為犯罪準備必要的物品，有足夠的證據證明他精心策劃了犯罪活動，連續殺死3名受害者。」

    他補充說：「我們考慮到這是一個強烈的公共利益問題，決定公開個人資訊。」因為該案過於殘酷導致人心惶惶，上個月29日有民眾上青瓦台請願網站要求公開嫌犯個資及長相，在兩日內達20萬人同意。

    犯下謀殺罪後，金男伴母女3人屍3天，在屍體旁飲食和飲酒，聲稱伴屍是為了不破壞現場，以求不被發現犯行。報導指出，他過去曾犯下其他罪行。

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