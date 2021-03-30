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    《7號房的禮物》主角原型 他冤獄15年等不到賠償逝世

    南韓經典電影《7號房的禮物》主角原型鄭原涉，遭嚴刑逼供認罪服刑15年，之後雖改判無罪但完全沒拿到冤獄賠償，現年87歲鄭原涉最終於本月28日逝世。圖為電影海報。（圖擷自IMDb網站）

    南韓經典電影《7號房的禮物》主角原型鄭原涉，遭嚴刑逼供認罪服刑15年，之後雖改判無罪但完全沒拿到冤獄賠償，現年87歲鄭原涉最終於本月28日逝世。圖為電影海報。（圖擷自IMDb網站）

    2021/03/30 11:34

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓經典電影《7號房的禮物》，講述蒙受不白之冤的男主角被關入牢裡，和他相依為命的6歲女兒在獄友幫助下，進入牢房和爸爸過了一段笑中帶淚的生活，之後女兒長大成為律師成功平反父親的冤屈。事實上，本片是由真實案件「春川強姦殺人造作事件」所改編，主角原型鄭原涉（정원섭，音譯）遭嚴刑逼供認罪並服刑15年，之後雖改判無罪但完全沒拿到冤獄賠償，現年87歲鄭原涉最終於本月28日逝世。

    《韓聯社》報導，這一切要回到1972年9月27日，韓國春川市牛頭洞派出所所長的9歲女兒遭到姦殺，當時南韓正處於極權統治之下，因此警察女兒命案被視為犯人在挑戰公權力，政府立刻下了限時破案的命令。

    鄭原涉當年經營著漫畫店，而被害女童衣物口袋中搜出了店內票券，雖然這其實是女童當天放學後去漫畫店時帶走的，但鄭男還是在破案令截止前1天被捕，儘管他大呼冤枉並極力否認犯案，春川地方法院仍於1973年3月一審判處無期徒刑。

    鄭原涉雖於同年8月和11月分別向首爾高等法院、最高法院上訴，不過全都遭到駁回。服刑15年後，鄭原涉因取得模範囚犯的資格於1987年假釋，然而，在他坐牢期間家庭遭遇驟變，不僅父親在巨大打擊下過世，家人們也難以接受異樣眼光而各奔東西。

    1988年，鄭原涉離開傷心的故鄉春川，前往全羅北道投入神學，最終成為了牧師，但他始終都沒有放棄洗刷冤屈。終於。2007年12月法院接受重審，到了2008年6月，鄭原涉在春川地方法院見到了當時暴力逼供的警察，這是雙方時隔36年後再次相見，其中1人向他道歉。

    最後，春川法院宣判鄭原涉此案無罪，法官在宣讀判決時向他低頭致歉，此後的訴訟更認定鄭原涉應獲23億韓元（約新台幣5800萬元）冤獄賠償，不過鄭原涉到28日過世前都沒拿到，因為政府堅持其冤獄的追訴期在10年前就已截止了。

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