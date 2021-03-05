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    可怕！他伴弟弟屍體生活長達4個月 原因竟是「怕寂寞」

    52歲的瓦萊里（Valeriy）伴屍長達4個月時間。示意圖，與當事人無關。（法新社）

    52歲的瓦萊里（Valeriy）伴屍長達4個月時間。示意圖，與當事人無關。（法新社）

    2021/03/05 16:04

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭近日發生一起超乎常理的事件，52歲的瓦萊里（Valeriy）因不忍將過世的弟弟埋葬，從去年秋天開始伴著屍體一起吃飯、睡覺，原因為「我害怕寂寞」，經鄰居查覺有異狀、闖入他們家中，聞到屍體所發出的惡臭，趕緊報警、得以將屍體安置，警方表示，已進行調查中，估計瓦萊里已伴屍長達4個月的時間。

    根據英媒《太陽報》報導，居住於新莫斯科斯克（Novomoskovsk）的兄弟倆感情融洽，自從父母過世後，一起住在家中約有10年。去年秋天、42歲的安德烈（Andrey）過世，由於瓦萊里「害怕寂寞」，因此並無進行埋葬或火化，反而將弟弟屍體放在家中沙發，每天都對他說話，「當作他還活著」，還在一旁睡覺、吃飯，行徑迥異。

    這一切會被發現，全因周遭的鄰居查覺異樣，闖入他們家中，沒想到「立刻飄出濃厚的臭味」，前往沙發，掀開毯子一看，才發現腐爛的安德烈屍體，鄰居立刻報警處理。

    報導指出，鄰居提到，去年秋冬時分、天氣寒冷，看到他們的窗戶還半開，當時還想說「有這麼熱嗎？」，沒想到竟是瓦萊里想透過通風，以減緩屍體的腐化與屍臭味。

    瓦萊里供稱弟弟安德烈是心臟病發過世，而當地警方發言人斯塔切夫斯卡（Hanna Starchevska）表示，初步觀察並沒有任何施暴現象，應為自然死亡案件，目前正在調查細部的死亡原因，更直指「該男（瓦萊里）與他弟弟的屍體一起生活了4個月」。據當地媒體報導提到，國家將進行處理安德烈屍體，並支出葬禮費用。

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