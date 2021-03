可怕！他伴弟弟屍體生活長達4個月 原因竟是「怕寂寞」

2021/03/05 16:04

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭近日發生一起超乎常理的事件,52歲的瓦萊里(Valeriy)因不忍將過世的弟弟埋葬,從去年秋天開始伴著屍體一起吃飯、睡覺,原因為「我害怕寂寞」,經鄰居查覺有異狀、闖入他們家中,聞到屍體所發出的惡臭,趕緊報警、得以將屍體安置,警方表示,已進行調查中,估計瓦萊里已伴屍長達4個月的時間。

根據英媒《太陽報》報導,居住於新莫斯科斯克(Novomoskovsk)的兄弟倆感情融洽,自從父母過世後,一起住在家中約有10年。去年秋天、42歲的安德烈(Andrey)過世,由於瓦萊里「害怕寂寞」,因此並無進行埋葬或火化,反而將弟弟屍體放在家中沙發,每天都對他說話,「當作他還活著」,還在一旁睡覺、吃飯,行徑迥異。

請繼續往下閱讀...

這一切會被發現,全因周遭的鄰居查覺異樣,闖入他們家中,沒想到「立刻飄出濃厚的臭味」,前往沙發,掀開毯子一看,才發現腐爛的安德烈屍體,鄰居立刻報警處理。

報導指出,鄰居提到,去年秋冬時分、天氣寒冷,看到他們的窗戶還半開,當時還想說「有這麼熱嗎?」,沒想到竟是瓦萊里想透過通風,以減緩屍體的腐化與屍臭味。

瓦萊里供稱弟弟安德烈是心臟病發過世,而當地警方發言人斯塔切夫斯卡(Hanna Starchevska)表示,初步觀察並沒有任何施暴現象,應為自然死亡案件,目前正在調查細部的死亡原因,更直指「該男(瓦萊里)與他弟弟的屍體一起生活了4個月」。據當地媒體報導提到,國家將進行處理安德烈屍體,並支出葬禮費用。

Bloke kept brother's ROTTING CORPSE on sofa for months because ‘he was lonely’ https://t.co/RAlwctLya9