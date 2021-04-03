韓劇中資業配太誇張 韓網友籲進一步抵制

「朝鮮驅魔師」因涉及扭曲歷史、使用中式道具等爭議而導致腰斬。（擷取自SBS網頁sbs.co.kr）

2021/04/03 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕南韓SBS電視台大手筆製播的電視劇「朝鮮驅魔師」，因被觀眾質疑「詆毀歷史人物」，只播出2集就腰斬，更引發南韓和中國網友的激烈論戰，如今這把火還延燒到人氣偶像女團BLACKPINK成員金智秀（Jisoo）首度主演的中央東洋廣播公司（JTBC）尚未播出的電視劇「雪滴花」。另有一份與中國資本有關的待播電視劇名單，在南韓網路上流傳，不少網友宣稱將加以抵制。

「雪滴花」排定6月播出，據稱故事以1987年的首爾為背景，講述Jisoo飾演的女大學生，某日偶遇闖入女生宿舍的北韓特務（丁海寅飾），2人進而發展出一段愛情故事。南韓網友指責，「雪滴花」試圖美化共產黨、貶抑民主化運動，並質疑此與製作單位曾獲得中國騰訊公司投資有關。

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南韓忠南國立大學國語國文系教授、電視劇評論家尹錫辰向「美國之音」（VOA）指出，從韓國人的立場來看，中國國內確實存在試圖歪曲韓國歷史文化的行動，因此有充分理由相信這對「朝鮮驅魔師」的製作造成影響，尤其是在中國資本大量持有南韓電視劇製作公司股份的情況下。

據報導，「朝鮮驅魔師」製作公司之一YG Studio Plex的母公司YG娛樂，2016年獲得來自騰訊及其相關企業1000億韓元（約27億台幣）的投資，儘管近日騰訊拋售部分股份，但仍是主要股東。

隨著「韓流」人氣從亞洲逐步擴大至全球，中國資本對南韓文化產業的投資不斷加深，從購買版權、聯合拍攝，發展到資本投資。根據南韓文化產業振興院的資料，騰訊、華誼兄弟、阿里巴巴、萬達等中國企業，都對南韓影視、音樂、遊戲等領域的主要企業進行資本投資，且大部分情況下均為主要大股東，甚至直接擁有經營權。

此外，中國企業對南韓影視產業的廣告業配也日趨頻繁。最近10年，南韓迷你劇的製作成本成長3倍之多，平均每集達到約6億韓元（約1650萬台幣），對廣告業配的依賴程度上升。但在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐下，南韓企業紛紛削減宣傳費用，減少對電視劇的廣告投資，製作單位不得不尋求更多的海外廣告商，於是與試圖藉助韓劇影響力推銷產品的中國企業一拍即合。

例如，「雖然是神經病但沒關係」、「女神降臨」、「黑道律師文森佐」等近期熱播的韓劇中，便不時可見中國企業廣告，後兩者還因劇中人物吃中國企業生產的速食火鍋和韓式拌飯等不符合南韓實際情況的場面引發爭議。

中國政府也將對南韓娛樂業的投資，視為對南韓政府施壓的籌碼。2016年南韓部署「終端高空防禦飛彈」（THAAD，薩德）系統後，中韓兩國的影視合作計畫幾乎全面中斷，南韓藝人也從中國螢幕上銷聲匿跡。

南韓外國語大學國際文化產業學教授林大根指出，「限韓令」持續4年多，韓中兩國網友的嫌隙也愈來愈深，尤其是在武漢肺炎疫情和種種歷史、文化衝突加持的情況下，雙方對彼此的負面觀感不斷累積。南韓延世大學心理學系教授李東貴（譯音）更直言，中國的行為已經超越南韓能夠容忍的範圍，使韓國人也決定採取行動反制。

抵制「朝鮮驅魔師」中資業配的爭議，還延燒到BLACKPINK成員金智秀（Jisoo）首度主演的JTBC新劇「雪滴花」。（翻攝自JTBC網頁）

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