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    爭取兩韓合辦2032奧運 首爾市提交申奧建議書

    首爾市向國際奧委會（IOC）提交有關首爾平壤聯合申辦2032年夏季奧運會的建議書。（路透）

    首爾市向國際奧委會（IOC）提交有關首爾平壤聯合申辦2032年夏季奧運會的建議書。（路透）

    2021/04/01 19:58

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾市政府今（1）日表示，已向國際奧委會（IOC）提交有關首爾平壤聯合申辦2032年夏季奧運會的建議書，指出兩韓合辦奧運有助實現IOC「通過體育維護世界和平」的願景。

    綜合外媒報導，IOC已在2月下旬宣布，2032年夏季奧運及帕運的首選主辦城市為澳洲布里斯本，雙方將展開針對性對談，希望能做出正式決定。南韓政府隨後表示遺憾，稱將繼續爭取落實《平壤共同宣言》，不放棄爭取主辦機會。

    首爾市政府今日表示，考慮到IOC主席巴赫（Thomas Bach）和夏季奧運會舉辦地委員會表示尚未最終敲定舉辦地，首爾市在這期間持續與IOC協調溝通，並在今日提交建議書。

    首爾市在建議中介紹2032首爾平壤夏季奧運會的標語「Beyond the Line, Toward the Future」（超越界線，走向未來），以及5大願景，包括降低成本減少環境污染、兩韓合作、實現和平、尖端技術結合南韓文化等。

    首爾市表示，兩韓合辦奧運有助實現IOC「通過體育維護世界和平」的願景，並據此強調在兩座城市舉辦奧運會的正當性和必要性。

    南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩，2018年9月在《平壤共同宣言》就共同申辦2032夏季奧運會達成共識。但自2019年以來，兩韓關係持續惡化。

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