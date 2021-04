爭取兩韓合辦2032奧運 首爾市提交申奧建議書

首爾市向國際奧委會(IOC)提交有關首爾平壤聯合申辦2032年夏季奧運會的建議書。(路透)

2021/04/01 19:58

〔即時新聞/綜合報導〕南韓首爾市政府今(1)日表示,已向國際奧委會(IOC)提交有關首爾平壤聯合申辦2032年夏季奧運會的建議書,指出兩韓合辦奧運有助實現IOC「通過體育維護世界和平」的願景。

綜合外媒報導,IOC已在2月下旬宣布,2032年夏季奧運及帕運的首選主辦城市為澳洲布里斯本,雙方將展開針對性對談,希望能做出正式決定。南韓政府隨後表示遺憾,稱將繼續爭取落實《平壤共同宣言》,不放棄爭取主辦機會。

請繼續往下閱讀...

首爾市政府今日表示,考慮到IOC主席巴赫(Thomas Bach)和夏季奧運會舉辦地委員會表示尚未最終敲定舉辦地,首爾市在這期間持續與IOC協調溝通,並在今日提交建議書。

首爾市在建議中介紹2032首爾平壤夏季奧運會的標語「Beyond the Line, Toward the Future」(超越界線,走向未來),以及5大願景,包括降低成本減少環境污染、兩韓合作、實現和平、尖端技術結合南韓文化等。

首爾市表示,兩韓合辦奧運有助實現IOC「通過體育維護世界和平」的願景,並據此強調在兩座城市舉辦奧運會的正當性和必要性。

南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩,2018年9月在《平壤共同宣言》就共同申辦2032夏季奧運會達成共識。但自2019年以來,兩韓關係持續惡化。

