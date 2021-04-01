驚悚！2歲童疑落單跌倒 鑰匙狠插太陽穴

中國西安市3月28日發生一起意外，2歲又2個月大的男童右邊太陽穴被機車鑰匙插入。（翻攝微博大風視頻）

2021/04/01 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕家中若有幼童，家長務必隨時留意孩子情況，以免發生意外；中國西安市3月28日發生一起驚悚意外，2歲又2個月大的男童毛毛（化名）在落單的情況下突然在院子裡大哭，家長衝出察看，驚見機車鑰匙不偏不倚地插在毛毛右邊太陽穴裡，鑰匙幾乎全數沒入。所幸毛毛送醫後已經無礙，但醫師表示，鑰匙插進角度若稍有偏差，恐怕毛毛的眼球或顱內動脈就會遭殃。

綜合中媒報導，事發於3月28日上午，毛毛獨自在家中前院玩耍，大人都在屋內，而前院停放一輛機車，毛毛不知何故將機車鑰匙拔下，疑似在手持鑰匙的情況下跌倒，導致鑰匙插入頭部；毛毛當下痛得放聲大哭，他的父親聞聲出來查看，便見到兒子頭插鑰匙的驚悚模樣，傷口雖未出血，但約5公分長的鑰匙插進約3公分深的可怕情況仍然嚇壞毛毛一家，趕緊將他送醫治療。

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所幸經歷3小時的手術後，鑰匙成功取出，事後2日毛毛尚在醫院休養，因機車鑰匙較髒，需要花半個月至一個月時間觀察是否有感染情況，目前監測狀況則一切正常。

針對這起事件，毛毛就診的西安市兒童醫院神經外科住院總醫師張魯毅表示，毛毛受傷的位置相當危險，「通過眼睛旁邊進入右顳部位，也就是俗稱的太陽穴，這個地方血管神經非常豐富」，所幸鑰匙插入腦部的位置避開了重要部位，「如果插入位置稍偏一點，可能會碰到大動脈，也可能會導致失明」。張魯毅也補充，若無感染情況發生，患部痊癒後，並不會影響毛毛未來的發育。

中國西安市3月28日發生一起意外，2歲又2個月大的男童右邊太陽穴被機車鑰匙插入。（翻攝微博大風視頻）

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