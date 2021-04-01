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    北約遭俄滲透洩密 義國艦長收賄被逮、2俄外交人員被逐出境

    義國海軍艦長因收賄洩密遭逮。圖為義國海軍人員示意圖。（路透）

    義國海軍艦長因收賄洩密遭逮。圖為義國海軍人員示意圖。（路透）

    2021/04/01 08:03

    〔即時新聞／綜合報導〕北約組織頻傳遭到俄羅斯滲透，義大利一名海軍艦長於當地時間週二（30日）晚間遭到憲兵逮捕，被指控遭俄國收買並提供機密文件，義國政府隨後更驅逐兩名涉事的俄羅斯外交人員。

    綜合外媒報導，義大利情報部門在軍方協助下持續追查洩密事件，義大利憲兵「卡賓槍騎兵」（Carabinieri）指出，週二晚間在確認這名海軍艦長在羅馬一處停車場與俄羅斯大使館工作人員見面後，隨即將其逮捕，並被控涉嫌參與間諜活動，犯下危害國家安全重罪。海軍艦長的身分並未公開，不過警方消息人士透露，艦長為54歲的比奧特（Walter Biot），他收受俄國約5000歐元（約新台幣16.6萬）賄賂，提供他手上所持有的機密文件。

    在比奧特被捕後，義大利政府馬上召見俄國駐義大使拉佐夫（Sergey Razov），並將兩名涉事外交人員驅逐出境，義大利外交部長迪馬奧（Luigi Di Maio）強調，此事件極為嚴重，這也表明義大利必須和歐洲及各盟國密切合作，以求持續改進保護義大利公民安全與福祉的方法。迪馬奧也在義大利議會的外交關係委員會聯席會議上表示，洩密文件涉及北約情報，這不僅威脅義國安全，還威脅了整個北約。

    義大利政府內部人士透露，比奧特雖然是海軍巡防艦艦長，但他也在國防部部門中工作，負責制定國家安全政策，先前也曾在國防部的對外關係部門工作，更曾名列歐盟輪值主席國的聯絡人。

    針對此事件，俄羅斯駐羅馬大使館證實外交人員被拘捕，但不對此事件發表情論。俄羅斯總統普廷的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，克里姆林宮不了解此事件的細節，但希望俄羅斯和義大利關係保持積極和建設性；俄羅斯外交部則對外交人員被驅逐表示遺憾。

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