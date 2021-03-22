淪中國間諜 愛沙尼亞科學家判3年

庫茲 （取自網路）

2021/03/22 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕愛沙尼亞政府與媒體證實，該國知名的五十七歲海洋科學家、北大西洋公約組織（NATO）海洋研究與實驗中心（Centre for Maritime Research and Experimentation）科學委員會前副主席庫茲（Tarmo Kõuts），本月因觸犯間諜罪被判三年有期徒刑，並扣押一萬七千歐元（約五十六萬台幣）的間諜收入，成為愛沙尼亞一九九一年脫離蘇聯統治再度獨立後，首起與中國相關的間諜案。

庫茲任職北約 可取得軍事機密

庫茲於一九九九年取得環境物理博士學位，並在塔林科技大學海洋研究所服務多年，專攻地球物理學與運作海洋學，曾於二○○二年獲頒愛沙尼亞國家科學獎。庫茲二○○六年至二○一四年進入愛沙尼亞國防部科學委員會服務；二○○六年至二○一二年為北約海洋研究與實驗中心科學委員會成員，並於二○一八年至二○年間擔任委員會副主席，該實驗中心負責進行協助北約盟國軍艦與潛艦的研究。

請繼續往下閱讀...

愛沙尼亞內部安全局副主任圖茲（Aleksander Toots）透露，庫茲於二○一八年與另一名尚未接受審判的間諜在中國境內被中國中央軍事委員會聯合參謀部情報局吸收。據稱，中國不僅給予庫茲金錢報酬，還幫庫茲支付至亞洲旅行費用，提供奢華的住宿與米其林星級餐點。

圖茲指出，庫茲在北約的職位有權直接獲取愛沙尼亞與北約的機密軍事情報，所幸庫茲去年九月被捕之前，並未洩露任何愛沙尼亞或北約的機密予中國。倘若庫茲洩露國家或北約機密，就會被以更嚴重的叛國罪起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法