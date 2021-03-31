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    不只新疆！ 美媒：中國有教育轉換基地關押基督徒

    中國長期打壓宗教自由，圖為江西省南昌市一處基督教家庭教會，未加入中共創設的「三自愛國教會」，在2019年8月6日被查封。（圖取自《寒冬》網站）

    中國長期打壓宗教自由，圖為江西省南昌市一處基督教家庭教會，未加入中共創設的「三自愛國教會」，在2019年8月6日被查封。（圖取自《寒冬》網站）

    2021/03/31 22:52

    〔中央社〕中國在新疆廣設的「再教育營」受到全球關注。但美媒報導，中國境內還存在著專門關押基督教、天主教徒，卻鮮為人知的「教育轉換基地」，被關押者的身心受到嚴重摧殘，甚至想結束生命。

    自由亞洲電台報導，一名曾被關押在「教育轉換基地」的基督教徒李約瑟（化名）表示，他在2018年因參加地下教會活動，被當局刑事拘留。在獲得保釋後，卻被送入「教育轉化基地」羈押，接受「洗腦教育」，而被羈押者多是傳播福音或參與教會活動的家庭教會信徒。

    李約瑟指出，他被羈押的「教育轉換基地」位在四川省一座城市，基地則由當地的中共黨委統戰部及公安局國保部門設立，還有黨委政法委工作小組的人員參與，地點則是流動性的，其中包括某個建築的地下室。然後像黑社會般地蒙住被關押者的頭，把人轉移到當地。

    他提到，自己被囚禁在沒有窗戶的房間裡將近10個月，基地還安排2名便衣人員當場監視他。在管理上則與新疆「再教育營」十分類似，管教人員用「很下流、低級的方法」威脅、恐嚇、辱罵被關押者，且說話「黑白顛倒，必須要你接受他們的說法」。

    李約瑟指控，一旦被關押者不認錯、不接受他們的洗腦說法，管理人員就以「態度不好」為由揚言繼續關押，而且毆打被關押者，且一般由便衣人員動手。至於穿制服的警察「在旁邊裝沒聽到，也沒看到」。

    他說，「洗腦是沒有時間限制的」，自己在「教育轉換基地」裡受盡打罵及精神折磨，簡直生如不死，曾因此多次試圖撞牆自殘，結束自己的生命。最後雖然獲釋，但當時不知何故全身浮腫，體重暴增10多公斤。如今回顧當時，仍然心有餘悸。

    除了李約瑟所指控的四川省外，河北及其他省區也設有與「教育轉換基地」功能類似的「轉化中心」。中國一名張姓維權律師透露，早在2013年，河北省保定市的天主教徒曾邀請他與幾名非官方教會的神父見面，講述了當地「轉化中心」的情況。

    張姓律師指出，保定市宗教管理局直接把主教和神父帶走後，也不判刑，從此失蹤。有失蹤10多年的，有5、6年的，也有被關押5、6年後回家的。這些被關押的神父，都是被關進「轉化中心」裡的「洗腦班」，長期洗腦。這些作法，只是中國宗教壓迫案件的冰山一角。

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