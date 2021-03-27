VR重現新疆再教育營場景 倖存者回憶：我們活得像牲畜

新疆再教育營受到國際強烈譴責。（美聯社）

2021/03/27 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕新疆再教育營惡名全球皆知，加上國際各大品牌近日因「新疆棉花」爭議在中國遭抵制，再度引發外界對新疆議題的關心。外媒採訪再教育營受難者，並把內容結合VR動畫呈現，讓世人能以最「身歷其境」的方式了解新疆人權遭受迫害的情況。

記者茂克（Ben Mauk）與導演沃爾森（Sam Wolson）、插畫家麥特黃（Matt Huynh）一同到哈薩克採訪3名2017年被關押在塔城再教育營的倖存者，並將文字與聲音結合黑白繪畫，製作成20分鐘的VR影片《Reeducated》於《紐約客》雜誌發表，重現3人遭拘禁時的所見所聞。

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片中描述了再教育營的生活環境、日常活動等細節，像是「當你面對著門站在房間中央，你會看到一台小型攝影機盯著你，背後則有另一台監視器」，在講述的同時，可以360度視角觀看模擬出來的再教育營場景，可看見在極為狹小的房間中，設置了4張上下舖及一間廁所，生活空間嚴重不足。

影片提到，他們每天6點半至7點起床後做的第一件事，就是唱所謂的「紅色歌曲」，接著用餐半小時，絕大部分的日子都只有菜和米飯，一個月只吃得到一次「來路不明」的肉，形容這樣的生活有如「牲畜」。

倖存者談到，一日他被警衛抓去審問，指控他是「叛徒」，還把他丟到洞裡並從上頭倒水，「我不記得我是否有大哭或大叫，但我的室友都說，我慘叫得像一匹馬。」

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