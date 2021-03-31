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    上海空品差迪士尼不放煙火 慘遇「丐幫團」索賠機加酒

    中國上海迪士尼慘遇「丐幫團」，不放煙火竟被要求賠償來回機票與住宿費。（圖取自微博）

    中國上海迪士尼慘遇「丐幫團」，不放煙火竟被要求賠償來回機票與住宿費。（圖取自微博）

    2021/03/31 23:21

    〔即時新聞／綜合報導〕中國東岸近日空氣品質不佳，上海迪士尼對此決定取消施放煙火，不料卻遭中國遊客群起抗議，眾人怒喊「退票」，還要求園方賠償來回機票與住宿費，這群人被譏為「丐幫團」，最後逼得園方照常施放煙火。

    中國微博用戶「Ba哥專用」今（31日）PO文表示，上海迪士尼有鑑於當地空氣品質不佳，園方對此取消施放煙火，同時暫停室外演出，不料卻遭到數百名遊客大吵大鬧，眾人怒喊「退票」，並包圍工作人員，園方無可奈何之下表示願意補償遊客，卻仍舊無法平息眾怒，場面愈發失控。

    影片顯示，園方表明願意提供每人1張效期1年的門票，再加送400元商品券，並安排群眾將來觀看煙火時能處於VIP位置，但群眾仍舊不滿意，要求園方賠償來回機票、車費與住宿費用，迫使園方最後還是照常施放煙火，但戶外的花車巡迴表演仍舊取消。

    許多中國網友看見影片，都感到相當傻眼，紛紛對自家人留言怒轟「我能說有點得寸進尺了嘛」、「都退票了還想怎樣」、「神經病，以前有醫鬧，現在有園鬧」、「昨天是丐幫團吧」、「這群人是真不怕死」、「這不是趁火打劫嗎？這種算是不可抗力因素吧」、「貪心了吧」。

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