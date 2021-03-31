驚悚影片曝光！三寶騎士硬切車道 幾秒就讓兩台大車撞毀

印度一名三寶摩托車騎士（紅框處），不管砂石車以迎面行駛而來，硬要從路邊切入。（圖翻攝自CYBTRAFFIC官方推特）

2021/03/31 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕三寶騎士！印度海德拉巴（Hyderabad）29日發生一起恐怖車禍，一名機車騎士已經看到一輛砂石車行駛過來，但他卻執意從路旁切入車道，砂石車司機為了要閃避他而轉向，卻不慎失控撞上對向的大貨車，導致3人受傷，釀禍騎士也遭逮捕。

綜合外媒報導，印度海德拉巴的喜瑪雅特薩（Himayat Sagar）收費站，於當地時間29日早晨發生一起嚴重的車禍，只見畫面中一名機車騎士已經看到砂石車準備行駛過來，卻硬要切進車道，砂石車司機為了閃避而趕緊轉向，未料卻迎面撞上了對向的大卡車。

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報導指出，兩台對撞的大車橫翻覆在路中央，而肇禍的機車騎士似乎也嚇到了，趕緊將車子繞回路旁，這段驚悚畫面全被路上的監視器拍了下來，還被海德拉巴警方上傳至推特，呼籲民眾上路不要當三寶，印度網友也怒批他的舉動是「蓄意殺人」。

報導提到，海德拉巴警方表示，車禍導致一名卡車清潔員傷勢嚴重，兩名大車駕駛也都受傷，但釀禍騎士卻毫髮無傷，事後他被依印度刑法（Indian Penal Code）「過失傷害」的罪名，遭到警方逮捕並拘留。

為了閃避三寶騎士，砂石車只好轉向，但卻不慎撞上對向開來的大貨車。（圖翻攝自CYBTRAFFIC官方推特）

釀禍的三寶騎士（紅框處）默默地把摩托車繞回路旁。（圖翻攝自CYBTRAFFIC官方推特）

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