為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    驚悚影片曝光！三寶騎士硬切車道 幾秒就讓兩台大車撞毀

    印度一名三寶摩托車騎士（紅框處），不管砂石車以迎面行駛而來，硬要從路邊切入。（圖翻攝自CYBTRAFFIC官方推特）

    印度一名三寶摩托車騎士（紅框處），不管砂石車以迎面行駛而來，硬要從路邊切入。（圖翻攝自CYBTRAFFIC官方推特）

    2021/03/31 14:59

    〔即時新聞／綜合報導〕三寶騎士！印度海德拉巴（Hyderabad）29日發生一起恐怖車禍，一名機車騎士已經看到一輛砂石車行駛過來，但他卻執意從路旁切入車道，砂石車司機為了要閃避他而轉向，卻不慎失控撞上對向的大貨車，導致3人受傷，釀禍騎士也遭逮捕。

    綜合外媒報導，印度海德拉巴的喜瑪雅特薩（Himayat Sagar）收費站，於當地時間29日早晨發生一起嚴重的車禍，只見畫面中一名機車騎士已經看到砂石車準備行駛過來，卻硬要切進車道，砂石車司機為了閃避而趕緊轉向，未料卻迎面撞上了對向的大卡車。

    報導指出，兩台對撞的大車橫翻覆在路中央，而肇禍的機車騎士似乎也嚇到了，趕緊將車子繞回路旁，這段驚悚畫面全被路上的監視器拍了下來，還被海德拉巴警方上傳至推特，呼籲民眾上路不要當三寶，印度網友也怒批他的舉動是「蓄意殺人」。

    報導提到，海德拉巴警方表示，車禍導致一名卡車清潔員傷勢嚴重，兩名大車駕駛也都受傷，但釀禍騎士卻毫髮無傷，事後他被依印度刑法（Indian Penal Code）「過失傷害」的罪名，遭到警方逮捕並拘留。

    為了閃避三寶騎士，砂石車只好轉向，但卻不慎撞上對向開來的大貨車。（圖翻攝自CYBTRAFFIC官方推特）

    為了閃避三寶騎士，砂石車只好轉向，但卻不慎撞上對向開來的大貨車。（圖翻攝自CYBTRAFFIC官方推特）

    釀禍的三寶騎士（紅框處）默默地把摩托車繞回路旁。（圖翻攝自CYBTRAFFIC官方推特）

    釀禍的三寶騎士（紅框處）默默地把摩托車繞回路旁。（圖翻攝自CYBTRAFFIC官方推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    左有砂石車右有臨停貨車 機車騎士「夾縫超車」...
    2021/03/27 11:37

    左有砂石車右有臨停貨車 機車騎士「夾縫超車」...
    砂石車掉泥漿！仁德台1線慘變「滑車道」 騎士連環犁田8傷
    2021/03/06 05:59

    砂石車掉泥漿！仁德台1線慘變「滑車道」 騎士連環犁田8傷

    移植免疫共治 提升血癌治癒率
    印度砂石車擦撞曳引機 凌晨失控衝路邊釀15死6傷
    2021/01/19 17:19

    印度砂石車擦撞曳引機 凌晨失控衝路邊釀15死6傷
    扯！三寶摔車躲過死劫... 40秒後竟又衝入公車底部
    2018/10/04 07:18

    扯！三寶摔車躲過死劫... 40秒後竟又衝入公車底部

    新竹市兒童藝術節 越夜越好玩
    機車遭左轉砂石車撞上 車被輾爛騎士命大往後彈飛
    2018/03/11 17:46

    機車遭左轉砂石車撞上 車被輾爛騎士命大往後彈飛
    國際今日熱門
    新聞360》逼緬甸暴軍收手！學者：制裁恐釀反效果
    2021/03/30 17:00

    新聞360》逼緬甸暴軍收手！學者：制裁恐釀反效果 影片

    超敬業！ 婚禮攝影師工作現場猝死 倒地前雙手緊握相機腳架
    2021/03/30 16:24

    超敬業！ 婚禮攝影師工作現場猝死 倒地前雙手緊握相機腳架

    澳洲布里斯本封城防變種病毒 超市出現恐慌性囤貨潮
    2021/03/30 16:22

    澳洲布里斯本封城防變種病毒 超市出現恐慌性囤貨潮

    金融時報︰拜登延續川普政策 放寬台美官員交流限制
    2021/03/30 16:19

    金融時報︰拜登延續川普政策 放寬台美官員交流限制

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播