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    土耳其新增逾3.7萬確診創單日新高 當局加嚴防疫措施

    土耳其近日的武肺確診數持續飆高，在過去一天新增超過3.7萬例，成為去年3月間疫情爆發以來單日最高。（美聯社）

    土耳其近日的武肺確診數持續飆高，在過去一天新增超過3.7萬例，成為去年3月間疫情爆發以來單日最高。（美聯社）

    2021/03/31 14:14

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，部分國家雖因疫苗開始接種疫情已有降溫跡象，但土耳其近日的確診數卻持續飆高，在過去一天新增超過3.7萬例，成為去年3月間疫情爆發以來單日最高，該國總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）為此宣布恢復部分防疫措施，恢復週末全面宵禁措施。

    據約翰霍普金斯大學統計，截至台灣時間今下午2點，全球累計確診已超過1兆2821萬例，累計死亡也超過280萬例，其中土耳其累計確診超過327.7萬例，死亡則超過3.1萬例。在過去一天土耳其新增確診超過3.7萬例，並新增115人死亡，這也是自去年3月11日疫情爆發以來，單日確診數最高的一天。截至目前該國已有880萬人已接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）生產的CoronaVac疫苗，並有超過670萬人完成接種2劑疫苗。

    針對疫情更趨嚴峻，土耳其總統艾多根也宣布，針對高風險地區恢復週末全面宵禁措施，全國各地則是週間深夜繼續維持封鎖。針對今年4月13日至5月13日的齋戒月期間，他也宣布包含禁止民眾聚集享用封齋飯和開齋飯、全境實施週末額外宵禁、餐飲業僅限外帶等防疫措施。

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