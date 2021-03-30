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    杜特蒂對女傭伸鹹豬手 網友痛批太噁心

    菲律賓總統杜特蒂捲入性騷疑雲。（美聯社）

    菲律賓總統杜特蒂捲入性騷疑雲。（美聯社）

    2021/03/30 21:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕前菲律賓駐巴西大使莫羅（Marichu Mauro）去年被爆虐待菲籍女傭，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）本月1日宣布正式將其撤職。不過杜特蒂28日迎來76歲生日，他當天在達沃市（Davao City）的自家中吃大餐慶生，卻意外被發現試圖碰觸家中女傭的私處，影片曝光後引發瘋傳，不少網友痛批實在太噁心。

    杜特蒂慶生影片目前在推特上瘋傳，影片中可以看到杜特蒂身穿簡便T恤坐在餐桌前準備享用生日餐，桌上擺滿了家人和女傭為他準備豐盛料理，還有一頭完整的烤豬，氣氛十分歡樂。

    接著，一名女傭手捧著蛋糕從旁邊出現，準備遞給杜特蒂，杜特蒂卻伸手企圖碰觸她的私處，幸好女傭閃得快才躲過狼爪。杜特蒂特隨後接過蛋糕，並吹熄蠟燭。儘管女傭從頭到尾未露出不悅的神情，但作為一國總統不僅行為輕浮，還公然職場性騷擾，引發菲國網友一片罵聲。

    菲律賓總統杜特蒂愛說笑話，但常與「性」有關，也說過許多仇女言論，包括命令士兵「朝女叛兵的陰道射擊」、以及檢討女受害者的言論，如達沃市之所以有這麼多性侵案是因為有太多漂亮女性等等。

    婦女團體對此炮火猛烈，但一般民眾顯然不以為意，還視此為接地氣，杜特蒂的民意支持度更是居高不下，這令許多外國人不解。不過這次不是只有嘴巴說說，後續效應仍待觀察。

    杜特蒂2018年12月29日曾在一場公開演說中表示，中學時期曾向學校神父告解對家中女傭做過的事：「我掀開被單，試著觸摸內褲裡面的東西，摸到一半，她醒了，於是我跑出了房間。」影片連結杜特蒂

    杜特蒂被拍到對女傭伸出狼爪。（YouTube影片擷圖）

    杜特蒂被拍到對女傭伸出狼爪。（YouTube影片擷圖）

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