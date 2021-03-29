謠言終結站》新加坡路邊設裝置處罰低頭族？ 查核中心：假的！

動畫師及剪輯師都指出影片有重重疑點，包括片中不自然的打擊畫面。（圖擷取自事實查核中心）

2021/03/29 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路流傳一段影片，其內容宣稱「新加坡政府開發新設備，處罰滑手機者」。對此，台灣事實查核中心（TFC）請華視新聞部動畫師協助檢視影片，並檢索新加坡陸路交通管理局頒布的《行人守則》，兩者皆說明此影片內容並非真實畫面。

事實查核中心報告表示，近日網傳一則影片，開頭可見一醒目的紅色拳擊手套豎立在馬路邊的矮牆上。有一男子低頭滑手機，正要穿越斑馬線，卻沒注意到交通號誌已轉成紅燈。此時，馬路旁原本擋著汽車，帶有尖刺的紅色柵欄突然轉向，改圍住正要過馬路的男子。這名男子受到驚嚇，急忙往後退，但矮牆上的拳擊手套已改變方向，冷不防地朝他出了一拳。遭到攻擊後，男子一臉懊悔的站在路邊，沒再拿出手機了。此影片搭配文字內容稱「新加坡政府開發新設備，處罰滑手機者」。

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對此，查核中心採訪了動畫師及剪輯師，兩位都指出影片有重重疑點，包括光影角度及不自然的打擊畫面。另外也檢索了新加坡陸路交通管理局頒布的《行人守則》規定，並未有針對行人在公共道路上滑手機的罰則。

綜合以上資訊，查核中心證實此影片為3D動畫後製而成，並非真實場景，提醒民眾勿以訛傳訛。

網路流傳一段影片，其內容宣稱「新加坡政府開發新設備，處罰滑手機者」。（圖擷取自事實查核中心）

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