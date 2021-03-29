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    「讓人權專員視察任何地方」 UN秘書長：與中談判爭取訪中不設限

    古特瑞斯指出，目前聯合國正在和中國政府談判，爭取「訪問中國不受限」。（法新社）

    古特瑞斯指出，目前聯合國正在和中國政府談判，爭取「訪問中國不受限」。（法新社）

    2021/03/29 13:30

    〔即時新聞／綜合報導〕美國及歐盟近期因中國涉及在新疆對維吾爾族進行集中勞動、種族滅絕等行為，對中國祭出制裁，而中國也對此「反制裁」，更額外延伸出「新疆棉」風波。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在接受加拿大媒體訪問時指出，目前聯合國正在和中國談判，爭取讓人權專員「訪問中國不受限」。

    古特瑞斯在接受《加拿大廣播公司》（CBC）訪問時指出，目前聯合國人權事務高級專員辦公室和中國當局正在進行談判，「我希望他們能很快地達成協議，讓人權事務高級專員能夠不受限制地造訪中國」。古特瑞斯表示，中國已在多個場合向他重申，他們希望能夠進行訪問，但是對聯合國來說，訪問最重要的是要能讓人權事務高級專員不受限制地視察他們任何想造訪的地方。

    加拿大全球事務部表示，中國政府基於維吾爾族人的宗教和種族因素任意監禁超過一百萬人，並使他們受到洗腦教育、強迫勞動、酷刑和強迫絕育等待遇，有越來越多的證據證明中國政府必須為此負責。

    另外，古特瑞斯也在訪問中提到香港問題，表示聯合國將會繼續呼籲中國尊重香港人權，聯合國理解並尊重中國對國家統一及領土完整性等層面的關切，但是香港人民的意願也必須被尊重。

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