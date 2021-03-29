新疆棉花都是機械採摘？「被自願」者踢爆強迫勞動真相

新疆農民在東部哈密一帶的棉花田採摘棉花。（路透檔案照）

2021/03/29 00:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國官方媒體聲稱，2020年新疆棉花機械化採摘率達69.83%，其中北疆的機械採摘率更高達95%（中國外交部發言人華春瑩則說超過40％），反駁外界對當局強迫維吾爾族人勞動，採摘「血汗棉花」的指控。不過，「新疆生產建設兵團」的漢族成員在語音社群媒體Clubhouse上，以「過來人」身分講述「被自願」採摘棉花的經歷，戳破中國政府的謊言。

新疆生產建設兵團是黨政軍企四位一體組織，資金有3分之1來自棉花。自由亞洲電台（RFA）報導，一名網名「官奴」的漢族女性，自稱1960年代出身於新疆石河子農八師某個兵團農場，移居美國前擔任農場的中學教師，從小就被迫從事義務勞動。

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她在Clubhouse上指出，新疆兵團的確調動人力到南疆的農場採摘棉花，當農場的連長、指導員要職工去摘棉花，「你能說不去嗎？你不離開，不聽話，不給領導面子，不積極響應上級調動，以後的日子怎過？」

她說，一個兵團的採摘棉花大軍，可達到10萬餘人，也是每年南疆棉花的採摘主力。她從小學開始就被迫義務勞動，學生要組織去田裡拾棉花、撿麥穗。新疆每年9月開學，但採棉工作主要調集地的中學和高中都不開學，兵團鼓勵大家幫助秋收，社會有一種無形的壓力，「你最好去幫忙。跟著兵團的『勞動力轉移』摘棉花，住房不夠就自己搭帳篷，有當地人幫忙做飯。」

據報導，南疆是高品質棉花（細絨棉、長絨棉）的主要產區，是新疆出口創匯的重要農產品，機械採摘浪費大，需要手工採摘，每年9月10月是秋收季節。至於低階棉花（短絨短纖維棉），則以機械採摘比較划算。

「官奴」指出，她從小接受「學雷鋒做好事不留名」，要「熱愛勞動做接班人」的「德育培養」，對於「義務勞動」和「強迫勞動」的差異，她是到了美國才有新的體會。她自己和父母都看過不聽話的「反動派」的慘狀，要做更重的體力勞動。

美國聯邦眾議院去年9月先通過「防治維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act），隨後又通過「強迫維吾爾人勞動披露法案」，強制上市公司揭露來自新疆的商業活動與供應鏈細節。今年1月，前美國總統川普以新疆普遍使用強迫勞動、侵犯人權為由，下令全面禁止從新疆進口棉花和番茄，及所有以這些原料製成的商品。

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