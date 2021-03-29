中國弄巧成拙 全球都在看新疆

中國宣布制裁加拿大聯邦眾議員莊文浩（Michael David Chong），指其對新疆人權散布虛假訊息，但莊文浩自認被中國制裁是「榮譽勳章」。（取自維基百科）

2021/03/29 05:30

中國再對美加制裁

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國不滿民主國家針對新疆人權問題制裁中國，繼先前制裁英國和歐盟數名人員和實體機構後，廿七日再次對三名美國和加拿大人員及一個機構出手，禁止其入境中國、香港及澳門，也禁止中國公民及機構與其交易或往來。對此，美國國務卿布林肯和加拿大總理杜魯道反擊道，中國的報復性作法只會促使國際間愈發關切中國人權紀錄。

布林肯、杜魯道批中「報復性制裁 人權紀錄更受關切」

請繼續往下閱讀...

中國外交部廿七日晚間宣布，制裁美國國際宗教自由委員會（ＵＳＣＩＲＦ）正副主席曼欽（Gayle Manchin）和柏金斯（Tony Perkins）、加拿大聯邦眾議員莊文浩（Michael David Chong），及加國眾議院外交事務暨國際發展委員會國際人權小組，理由是他們散布有關新疆的謊言和假訊息。美國廿二日聯合歐盟、英、加等國，以侵犯人權為由制裁新疆官員和機構後，中國當天隨即對十名歐盟人員和四個機構祭出報復性制裁，並在廿六日加碼制裁英國九名人員和四機構。

美國國務卿布林肯隨後發表聲明，譴責北京在毫無根據下制裁美方官員，顯然是報復行動。他也提到，北京一月曾制裁廿八名美方官員，去年七月也對美方官員和在全球促進民主人權的機構開鍘，這種企圖恫嚇發聲者的作法，只會擴大國際間對新疆種族滅絕、違反人道罪情事的監督力道，美國將與盟友同在，繼續敦促北京停止壓迫人權。

加議員︰被中制裁是榮譽勳章

加國總理杜魯道也透過「推特」抨擊北京，指中方的制裁是對透明度和言論自由的攻擊，政府將與議員並肩反對這些不可接受的行動，並與國際夥伴一起在世界各地捍衛人權。莊文浩則表明，北京的制裁說明他們成功引起國際社會對新疆問題的重視，他本人也視北京制裁為「榮譽勳章」，於他沒有實際影響。他同時敦促杜魯道政府，儘快承認新疆維吾爾族慘遭「種族滅絕」。

與此同時，英國首相強森廿七日會見五名因新疆人權問題被北京制裁的跨黨派國會議員，讚揚他們揭發新疆真相，同時重申堅定支持這些議員，及其他被北京制裁的英國公民。與會人士透露，強森還向議員表示，將尋求以不同方法協助開發中國家，減少其因為中國「一帶一路」計畫，而對中國產生經濟依賴。

中國外交部加碼制裁兩名美國官員後，美國國務卿布林肯警告，此舉只會令國際更加關切中國人權紀錄。（法新社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法