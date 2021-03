2021/03/28 12:23

〔即時新聞/綜合報導〕印尼南蘇拉威西省首府錫江一處天主教堂,今(28日)驚傳炸彈爆炸且現場屍塊橫飛,目前尚不清楚死傷狀況。

據《路透》報導,南蘇拉威西省警方發言人祖爾潘(E.Zulpan)透露,爆炸發生時有一群人在教堂裡,地面上可以看到人體屍塊,但無法確定是否為教堂內的人員抑或是炸彈客的遺骸。

爆炸現場附近停方的車輛也受到損壞,警方已在教堂周圍設置警戒線展開調查。

