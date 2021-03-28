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    超車搶快還挑釁！ 烏克蘭男子惹錯人 下秒轎車遭撞爆

    開著Hyundai轎車（見圖）的23歲烏克蘭男子，超車後還惡意逼車挑釁，結果遭後方休旅車反擊撞爛車尾。（圖翻攝自ТопЖыр官方YouTube）

    開著Hyundai轎車（見圖）的23歲烏克蘭男子，超車後還惡意逼車挑釁，結果遭後方休旅車反擊撞爛車尾。（圖翻攝自ТопЖыр官方YouTube）

    2021/03/28 13:57

    〔即時新聞／綜合報導〕遇到超車搶快的駕駛，你會選擇隱忍還是反擊？烏克蘭日前發生了一起休旅車遭轎車瘋狂逼車的行車糾紛，只見轎車超車後還故意急煞，甚至還比中指挑釁，得了便宜還賣乖的乖張行為令人搖頭，未料休旅車駕駛竟兇猛反擊，直接從後方撞爆前方轎車。

    根據烏克蘭媒體《ТопЖЫр》報導，烏克蘭於日前發生一起行車糾紛，一輛Nissan休旅車行駛於高速公路，遭到後方Hyundai 轎車瘋狂逼車，休旅車駕駛為了安全考量，將車子切換至右邊車道讓轎車先行通過。

    報導提到，轎車駕駛疑似不滿被擋道太久，超車後竟不斷在休旅車前方急煞挑釁，氣的休旅車再度超車，副駕駛座的女子也拿起平板決定拍下轎車車牌，未料此舉竟激怒轎車上的年輕駕駛，轎車副駕上的妙齡女子竟比中指挑釁，衝突持續升高。

    報導指出，忍無可忍的休旅車駕駛，氣急敗壞下反擊，讓自己的車撞上前方轎車，其車尾撞凹了一個大洞，並請同車友人報警，轎車駕駛也怒火中燒，搖下車窗持續挑釁，最後在警方的指引下，休旅車駕駛將車開至當地警局，結束了這場「行車糾紛」。

    報導也說，23歲逼車駕駛居住在烏克蘭頓涅茨克（Donetsk），已遭警方逮捕並處以1350荷林夫納（hryvnia，烏克蘭貨幣單位；約1381元新台幣），駕照也遭吊銷6個月，還得和女友去掃馬路50個小時，並負責7成的車輛維修費用。

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