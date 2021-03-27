梅根老爸不忍了！跑到歐普拉豪宅遞紙條 內容曝光

梅根的父親湯瑪斯．馬克爾（見圖）最近歐普拉豪宅遞紙條，懇求她能採訪他。（路透）

2021/03/27 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子及妻子梅根登上美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）節目專訪後，外媒近期拍到梅根的父親湯瑪斯．馬克爾（Thomas Markle）竟跑到歐普拉住處，遞了1張紙條給門口的保全，據傳，內容是懇求歐普拉採訪他。

綜合外媒報導，現年76歲的湯瑪斯．馬克爾曾在2018年哈利夫婦婚禮的前夕，「故意」讓狗仔拍到他的照片，媒體刊出一連串照片後，哈利夫婦立即發出聲明，要求各大媒體不要侵犯家人的隱私，然而事後被外媒踢爆是湯瑪斯．馬克爾與狗仔串通的跟拍秀。父女倆鬧翻。

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距上次醜聞至今，湯瑪斯．馬克爾與女兒梅根已近3年未見，也從未見過自己的外孫亞契（Ageie），而在他看到女兒的好友歐普拉採訪哈利夫婦後，談論到關於自己的話題，他決定向歐普拉提出採訪要求，希望由他講出自己的故事，因此前往歐普拉住處。

此外，哈利夫婦指控兒子亞契的膚色，曾經遭受王室內部的議論，對此，湯瑪斯．馬克爾回應說，「英國王室並沒有種族歧視，關於外孫亞契的膚色的問題，太過於愚蠢了。」他還加碼痛批女兒和女婿2人的指控根本是狗屎（bullshit）。

據悉，歐普拉的豪華莊園距離哈利夫婦要價1100萬英鎊（約4.3億台幣）的住所僅1.6公里遠。

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