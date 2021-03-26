小挖土機「單挑長賜輪」畫面瘋傳 各國網友狂PO梗圖

小挖土機「單挑長賜輪」畫面瘋傳，有網友將兩者類比成「我的超量工作vs.努力工作的我」。（圖擷取自推特）

2021/03/26 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕超大型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）23日北向通過蘇伊士運河時，發生擱淺事故，球狀船首直接插入岸邊堤防，至今尚未脫困，從最新照片可以看見，1台與貨櫃輪相比超小台的挖土機正在努力工作，有趣的反差也激發各國網友靈感，紛紛製作貼合生活的梗圖，讓人忍不住會心一笑。

有推特網友將長賜輪與小挖土機對比的照片，類比成「我的超量工作vs.努力工作的我」；也有網友將兩者類比成「我想玩的遊戲vs.我的電腦」、「我想要的電腦vs.我的預算」、「我需要的預算vs.我的薪水」、「我想要的薪水vs.我的能力」；還有網友直言，「幾個小時以來，我一直在為這台小小的挖掘機哭泣，並決定我需要一件T恤來紀念它」、「我覺得我一生中大聲朗讀《小挖掘機》這本書的時間，就是為了這一刻」等等，甚至有網友PO出狗狗沿著水流挖土疏濬的影片配合時事笑翻眾多網友。

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對此，不少網友紛紛笑回，「這就是我愛網路的原因」、「這是一個偉大的故事」、「我的孩子每天都會要求我重複朗讀《小挖掘機》」、「希望可以把它送到蘇伊士運河」。據悉，長賜輪擱淺事故恐需數天到數週的時間處理，解決方法可能有清除船上的燃料油和壓載水，並嘗試在漲潮時移動它們，如果此法不起作用，可能不得不拆除貨櫃，並試圖挖掘、沖走船首卡住的堤防。

小挖土機「單挑長賜輪」畫面瘋傳，有網友開玩笑表示派狗狗上場更有用。（圖擷取自推特）

小挖土機「單挑長賜輪」畫面瘋傳，有網友將兩者類比成「我想要的薪水vs.我的能力」。（圖擷取自推特）

小挖土機「單挑長賜輪」畫面瘋傳，有網友指出自己決定買一件衣服紀念它。（圖擷取自推特）

小挖土機「單挑長賜輪」畫面瘋傳，有網友表示，「我覺得我一生中大聲朗讀《小挖掘機》這本書的時間，就是為了這一刻」。（圖擷取自推特）

小挖土機「單挑長賜輪」畫面瘋傳，有網友腦洞大開希望可以用2枚火箭解決這個問題。（圖擷取自推特）

小挖土機「單挑長賜輪」畫面瘋傳，有網友將貨櫃輪惡搞成耳屎並P上棉花棒。（圖擷取自推特）

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