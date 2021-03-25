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    命令黑人男孩「非洲式」下跪道歉 白人校長遭停職

    日前美國紐約一位天主教學校白人校長，因要求一位黑人學生向老師下跪道歉，並稱這是「非洲式」道歉方式，引發家長的不滿，今傳校長遭校方停職。（示意圖，法新社）

    日前美國紐約一位天主教學校白人校長，因要求一位黑人學生向老師下跪道歉，並稱這是「非洲式」道歉方式，引發家長的不滿，今傳校長遭校方停職。（示意圖，法新社）

    2021/03/25 23:37

    〔即時新聞／綜合報導〕日前美國紐約一位天主教學校白人校長，因要求一位黑人學生向老師下跪道歉，並稱這是「非洲式」道歉方式，管教學生的方式有「種族歧視」之虞，引發家長的不滿，今傳校長遭校方停職。

    綜合外媒報導，美國紐約洲長島（Long Island）漢普斯戴鎮（Hempstead）的聖馬丁·德波雷斯學校（St. Martin de Porres School）的前任校長霍利安（John Holian），任內曾要求一位黑人學生向老師下跪道歉，並稱這是「非洲式」道歉方式。

    對此，校方今（25）日發表一則聲明，已將這位校長辭退。據報導，聲明指出，「本校的上層機關將會持續調查此事，同時保證不會再有類似的事情，以任何形式發生。」

    這名黑人學生的家長保羅（Trisha Paul）表示，當時他注意到兒子從學校回來後就很鬱悶。一問之下得知，兒子因在「文學閱讀時間」寫作業，而被老師當場撕毀他的作業，隨後他被帶至校長辦公室，校長竟然要求他兒子下跪道歉。

    事發後的幾天，保羅與霍利安通話。電話中，霍利安竟稱，曾有一位非洲學生的父親要求他鞠躬道歉，並稱是「奈及利亞道歉方式」；隨後保羅到學校與霍利安當面溝通，霍利安又提起了同樣的故事，這次更稱其為「非洲式道歉」。保羅表示，「我與兒子都是海地裔黑人，我無法理解這兩件事有什麼關聯，校長的回應讓我非常失望。」

    保羅也說，「並不是所有的黑人都是非洲人或奈及利亞人。」保羅表示，「自從兒子被要求下跪道歉後，他變得非常安靜，和家人的相處模式也變得很不一樣。我希望能有一些解決方式，讓他振作，我也希望能透過這件事，帶來實質上的改變。」

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